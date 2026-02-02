В ночь с субботы на воскресенье в Чехии прекратила работу последняя каменноугольная шахта ČSM в поселке Стонава неподалеку от польской границы, пишет местное издание Novinky. Завершение работы на ČSM поставило точку в почти 250-летней истории подземной разработки каменного угля на северо-востоке Чехии.

Компания OKD, единственный производитель каменного угля в Чехии, сокращает персонал: 31 января увольняются 750 работников, а до 28 февраля – еще 150, преимущественно работники обогатительной фабрики. Символический последний вагон угля планируют поднять 4 февраля.

"Уголь они будут добывать в последний раз с глубины 1300 метров. После этой смены в последней лаве остановятся машины", – рассказала пресс-секретарь OKD Барбора Черна Дворжакова.

Компания выплатит уволенным работникам компенсацию на сумму более 500 млн крон. В среднем это эквивалент 11 месячных зарплат, в зависимости от стажа. Для тех, кто еще не достиг пенсионного возраста, действует добровольная программа, которая помогает найти работу или начать собственное дело.

Шахта ČSM работала с декабря 1968 года. За 57 лет из нее добыли почти 124,3 млн тонн угля – в среднем более 2 млн тонн в год. Лучшим был 2012 год, когда добыча достигла рекордных 2,87 млн тонн.

"Чехия уже не зависит от каменного угля в сфере энергетики, а клиентов на коксовый уголь можно пересчитать по пальцам одной руки, причем перспективы поставок очень ограничены. Запасы, оставшиеся под землей, дальше добывать экономически или технически нецелесообразно, а из-за длительного отсутствия горных училищ мы не способны пополнять квалифицированный персонал", – сказал генеральный директор OKD Роман Сикора.