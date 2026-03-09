Операция «Эпическая ярость» привела не только к росту цен на нефть и газ. Перекрытый Ираном Ормузский пролив мешает экспорту значительных объемов удобрений и сырья для их производства. Это совсем не вовремя — в Северном полушарии как раз начинается посевная кампания. Цены, которые и так растут с начала года, галопируют из-за военных действий на Ближнем Востоке. России эта ситуация никак не угрожает, страна — крупнейший мировой поставщик удобрений. Но заработать на мировом дефиците ей вряд ли удастся.

Hегион Персидского залива — мировой хаб по производству и экспорту удобрений. Ежегодно Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ выпускают 50-55 млн т продукции. Большую ее часть, около 45 млн т, составляют азотные удобрения, прежде всего карбамид (30 млн т), говорит руководитель направления рынка удобрений Metals&Mining Intelligence (MMI) Максим Братчиков. Еще 7-10 млн т приходятся на азотсодержащие фосфаты.

По оценке начальника управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, через Ормузский пролив ежегодно проходит 21-22 млн т азотных удобрений, или около 40% их мировых поставок морским путем.

В консалтинговой компании «Имплемента» подсчитали, что через пролив ежегодно провозят 21% мирового объема аммиака, почти треть карбамида и 46% серы.

Похожие оценки у спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева. Он утверждает, что регион поставляет около 44% мировых объемов серы, 31% карбамида, 18% аммиака и 15% фосфатов. «Впереди серьезные потрясения в сфере сырьевых товаров и сельского хозяйства», — написал он.

Возможности экспорта в обход Ормузского пролива ограничены, поясняет Братчиков из MMI. Саудовская Аравия теоретически может задействовать свои порты на Красном море для части грузов. Но стоимость страховки судов в районе Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное и Аравийское моря, сейчас экстремально высока из-за действий йеменских хуситов, поясняет эксперт. У Катара и ОАЭ вообще нет альтернативных наземных или морских маршрутов для массового вывоза продукции — там заблокировано около 20% мирового экспорта карбамида.

Приостановка поставок таких значительных объемов удобрений из региона, как раз в тот момент, когда в Северном полушарии начинается весенний сезон внесения подкормки, может привести к значительному дефициту и росту цен на сельскохозяйственную продукцию, говорит Красноженов из Альфа-банка. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке уже привела к росту цен на природный газ в Европе — выше $600 за 1000 куб. м, а значительная часть европейских производителей начинает нести убытки уже при цене выше $500. При ограничении поставок СПГ из Катара можно ожидать дальнейшего роста цен на газ и сокращения предложения удобрений на европейском рынке. В первую очередь речь идет об азотных и комплексных удобрениях, в состав которых входит азот, поскольку природный газ является основным сырьем для их производства, поясняет Красноженов.

Закрытие Ормузского пролива ставит под угрозу поставки в Индию, Бразилию, Австралию, США, Таиланд и Турцию, на которые в целом стабильно приходится около 80% экспорта удобрений из стран Залива, указывает ведущий аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Василий Данилов.

Братчиков добавляет к этим странам Евросоюз, который очень зависит от импорта из-за стагнации собственного производства. Пошлины на российскую продукцию только осложняют ситуацию, добавляет он. Полноценная замена поставок из Персидского залива в краткосрочной перспективе невозможна: мощности других крупных экспортеров — Египта и Алжира — уже законтрактованы, а Китай, крупнейший мировой производитель, сохраняет жесткие ограничения на экспорт карбамида для обеспечения собственной продовольственной безопасности, говорит Братчиков. «Недополучение азота в критические фазы роста зерновых приведет к снижению урожайности, что спровоцирует рост мировых цен на сельскохозяйственную продукцию в конце года», — отмечает эксперт.