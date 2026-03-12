Новая прачечная самообслуживания откроется в Сигулде

Дата публикации: 12.03.2026
Жителям Сигулды вскоре станет доступна новая повседневная услуга — в городе начнет работу прачечная самообслуживания “Lаundromat”.

Прачечная самообслуживания предоставляет возможность быстро и просто позаботиться о стирке, используя профессиональные стиральные и сушильные машины. Такое решение особенно полезно для тех, кто хочет постирать большой объем текстиля или предметы, которые обычно трудно обработать в домашних условиях. Например, одеяла, подушки, наматрасники или шторы часто не помещаются в обычные бытовые стиральные машины, тогда как в профессиональном оборудовании их стирка проходит значительно проще.

Оборудование в новой прачечной позволяет за один цикл постирать до 17 килограммов белья, что значительно облегчает уход за бельем для семей или людей с активным образом жизни. Большая вместимость позволяет за один раз обработать несколько вещей, тем самым сокращая количество циклов стирки. Кроме того, современные сушильные машины обеспечивают быстрый результат, поэтому весь процесс — стирка и сушка — обычно занимает около одного часа.

«Новая прачечная будет расположена по адресу улица Л. Паэглес, 3, в месте, где уже сосредоточены несколько важных для жителей города услуг. Это означает, что стирку можно удобно совмещать с другими повседневными делами», — рассказала руководитель отдела маркетинга Монта Пуркалне.

Все больше людей выбирают такой способ ухода за бельем и по практическим причинам. Стирка большого количества вещей дома часто занимает много времени, к тому же не у всех есть вместительные стиральные машины или сушилки. Профессиональное оборудование в прачечных самообслуживания позволяет за один раз обработать значительно больший объем белья, обеспечивая эффективную стирку и сушку.

Важным фактором также является стоимость. Уход за крупногабаритными текстильными изделиями в химчистке часто обходится довольно дорого, тогда как в прачечной самообслуживания это можно сделать значительно дешевле. Расчеты показывают, что семья из четырех человек, которая таким образом стирает одеяла, куртки, шторы и подушки, может за год сэкономить более 250 евро по сравнению с регулярным использованием услуг химчистки.

Компания “Lаundromat” работает в Латвии с 2022 года и в последние годы активно расширяет свою деятельность. В этом году планируется продолжить расширение сети, чтобы к концу года прачечные самообслуживания были доступны уже примерно в 20 городах страны. Это позволит еще большему числу жителей пользоваться услугой рядом со своим домом.

Одновременно компания развивает деятельность и в других странах Балтии — прачечные самообслуживания уже начали работать в Литве и Эстонии.

#Латвия #стирка #экономия #бытовая техника
