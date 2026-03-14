Министры семи стран подписали совместное обращение, призвав Европейский союз (ЕС) существенно сократить бюрократию и регуляторные барьеры на Едином рынке, чтобы укрепить конкурентоспособность Европы и экономический рост, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики (МЭ).

Обращение подписали министры Латвии, Литвы, Эстонии, Швеции, Австрии, Польши и Финляндии.

В министерстве отмечают, что Европе необходим более амбициозный подход к дерегулированию. Сложность нынешнего регулирования, юридическая фрагментация и различное применение правил в государствах-членах создают значительные издержки для предприятий и препятствуют полноценному функционированию Единого рынка.

Созданный за более чем 30 лет Единый рынок ЕС обеспечил свободное движение товаров, услуг, капитала и людей, однако его работу по-прежнему ограничивают сложность регулирования и административная нагрузка. Это особенно влияет на малые и средние предприятия (МСП) и снижает конкурентоспособность Европы в глобальном масштабе, подчеркивают в МЭ.

В министерстве также отмечают, что Европа отстает от большинства других мировых экономик по темпам роста. В частности, разрыв между государствами-членами ЕС и США по показателю валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения становится все больше и в 2021 году составлял 82%. По данным Международного валютного фонда, если бы ЕС достиг уровня США по открытости торговли услугами, производительность могла бы вырасти более чем на 8%.

В МЭ также указывают, что из предложений, которые сейчас обсуждаются в различных формах и сопровождаются оценкой воздействия, ожидается ежегодная повторяющаяся нагрузка в размере 71–86 миллиардов евро и около 65 миллиардов евро единовременных расходов.

В министерстве подчеркивают, что ЕС необходимо не только упорядочить регуляторный механизм, но и сократить его объем. Существующие правила следует отзывать, а не только упрощать. Нынешняя плотность регулирования на Едином рынке создала перекрывающиеся системы, непоследовательное внедрение в государствах-членах и значительные расходы на соблюдение требований. Малые и средние предприятия могут тратить до 10% своих ресурсов на выполнение регуляторных требований, иногда даже нанимая отдельных сотрудников для подготовки отчетности.

В обращении предлагается внедрить принцип «регулировать один раз — использовать многократно». Данные должны собираться только один раз и затем использоваться различными учреждениями и государствами-членами. Регулирование должно предусматривать регулярный пересмотр, чтобы убедиться в его соответствии цели, а устаревшие правила следует постепенно отменять.

Во-вторых, необходимы более разумные правила и более эффективный надзор. Эффективное регулирование требует постоянной оценки на протяжении всего законодательного цикла, включая качественные оценки воздействия и общественные консультации, позволяющие оценить нагрузку на предприятия. Предложения по регулированию также следует оценивать с точки зрения МСП и конкурентоспособности, чтобы способствовать инновациям и росту.

В-третьих, необходима и дерегуляция. Сокращение регулирования помогает снизить расходы предприятий на соблюдение требований и способствует выходу новых компаний на рынок, что, в свою очередь, стимулирует инновации и экономический рост. Меньшая административная нагрузка дает предприятиям больше свободы для разработки новых продуктов, установления цен и расширения деятельности на новых рынках.