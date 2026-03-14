Профессиональное оборудование, установленное в прачечных самообслуживания, существенно отличается от обычных бытовых стиральных машин. Оно позволяет за один цикл постирать до 17 килограммов белья. Кроме того, мощные сушильные машины обеспечивают полный цикл — стирку и сушку — примерно за один час, позволяя клиентам экономить время и параллельно заниматься другими повседневными делами.

«Услуга предназначена как для повседневной одежды, так и для крупногабаритных текстильных изделий — одеял, наматрасников, подушек или штор, которые часто сложно или даже невозможно постирать в домашних стиральных машинах», — рассказала руководитель отдела маркетинга Монта Пуркалне.

«Расположение новой прачечной самообслуживания в торговом центре “Olanija” обеспечивает особенно удобный доступ. Посетители смогут оставить бельё стираться, пока делают покупки или решают другие повседневные дела, тем самым оптимизируя своё время. Такой формат уже давно распространён во многих странах Европы», — подчеркнула М. Пуркалне.

Спрос на прачечные самообслуживания в последние годы растёт. Это особенно актуально для жителей городов, которые живут в компактных квартирах или которым регулярно требуется стирать крупные текстильные изделия.

Прачечные самообслуживания часто позволяют снизить расходы. По сравнению с услугами химчистки стирка крупногабаритного текстиля в таких прачечных может быть значительно дешевле. Расчёты показывают, что семья из четырёх человек, стирающая в прачечной самообслуживания одеяла, куртки, шторы и подушки, может в среднем сэкономить более 250 евро в год по сравнению с использованием услуг химчистки.

Компания «Lаundromat» была основана в 2022 году, и за короткое время ей удалось создать широкую сеть прачечных самообслуживания как в Риге, так и в других городах Латвии. В компании отмечают, что спрос на такие услуги растёт не только в столице, но и в регионах.

В этом году планируется значительно расширить свою сеть, чтобы к концу года прачечные самообслуживания были доступны уже примерно в 20 городах Латвии. Компания также расширяет деятельность за пределами Латвии, начиная работу в Литве и Эстонии.