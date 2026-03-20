За первые два месяца этого года аэропорт "Рига" обслужил около 878 000 пассажиров, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству ЛЕТА в аэропорту.

В то же время за первые два месяца этого года обслужено 8486 рейсов, что на 2% меньше, чем за тот же период прошлого года, а объем обработанных воздушных грузов увеличился на 42% и составил 4303 тонны.

В феврале аэропорт "Рига" обслужил 435 000 пассажиров и 4127 рейсов, что соответствует аналогичному месяцу прошлого года. В феврале 21% пассажиров использовали аэропорт "Рига" в качестве пересадочного пункта для дальнейших рейсов.

В феврале было обработано 2 342 тонны воздушных грузов, что на 69% больше, чем в феврале 2025 года.

В аэропорту пояснили, что увеличение объема грузов связано с сотрудничеством авиакомпании "Fly Khiva" с "Latvijas Pasts" и запуском регулярных грузовых рейсов из Азии.

В прошлом году Рижский аэропорт обслужил 7,111 миллиона пассажиров, что соответствует уровню 2024 года.