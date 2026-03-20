Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пассажиров меньше, грузов больше: аэропорт «Рига» подвёл итоги двух месяцев

Бизнес
Дата публикации: 20.03.2026
LETA
Изображение к статье: Пассажиров меньше, грузов больше: аэропорт «Рига» подвёл итоги двух месяцев
ФОТО: LETA

За первые два месяца этого года аэропорт "Рига" обслужил около 878 000 пассажиров, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству ЛЕТА в аэропорту.

В то же время за первые два месяца этого года обслужено 8486 рейсов, что на 2% меньше, чем за тот же период прошлого года, а объем обработанных воздушных грузов увеличился на 42% и составил 4303 тонны.

В феврале аэропорт "Рига" обслужил 435 000 пассажиров и 4127 рейсов, что соответствует аналогичному месяцу прошлого года. В феврале 21% пассажиров использовали аэропорт "Рига" в качестве пересадочного пункта для дальнейших рейсов.

В феврале было обработано 2 342 тонны воздушных грузов, что на 69% больше, чем в феврале 2025 года.

В аэропорту пояснили, что увеличение объема грузов связано с сотрудничеством авиакомпании "Fly Khiva" с "Latvijas Pasts" и запуском регулярных грузовых рейсов из Азии.

В прошлом году Рижский аэропорт обслужил 7,111 миллиона пассажиров, что соответствует уровню 2024 года.

Читайте нас также:
#авиация #транспорт #логистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео