Вышеприведенная цитата про 7-квартальный рост относится к выступлению главы правительства Эвики Силини («Новое Единство») с отчетом перед парламентом. Своего рода предисловием к премьерке, явилось заседание Комиссии по публичным расходам и ревизиям, где Минэкономики представило данные по развитию ЛР.

В два раза больше 2000 года

Именно так выглядит ныне внутренний валовой продукт республики, в сопоставимых ценах. Но, если бы не было кризиса 2008 года, к которому ВВП составил аж 180% от уровня начала столетия, то сегодня мы бы имели просто 10-кратное увеличение. По крайней мере, если экстраполировать красивую восходящую кривую, которая нас привела к «дижкибелису» 17-летней давности.

Однако потом последовало столь драматичное падение, что выкарабкаться из него – и вернуться к докризисным показателям, ЛР смогла лишь спустя 10 лет! Чтобы в 2019 опять просесть, из-за коронакризиса. Впрочем, не столь уж драматично – тут восстановление стартовало уже в 2021 году. И в дальнейшем вырисовывается вполне себе здравое плато.

Но при этом собственно латвийский потребитель, создатель того самого ВВП, на своем кошельке этого практически не почувствовал. В 2025 году частное потребление выросло всего на 0,8% - величина статистической погрешности, тогда как в 2022-м, в годину ковидных «вертолетных денег», имелись целых 5,1%.

Самым же мощным был рост инвестиций – в прошлом году 9,8%, за ними следовали импорт – 5,7%, и государственное потребление – 3,3%. Что же касается экспорта, то он, что называется, у плинтуса – «подрос» всего на 0,1%, что в условиях на порядок большей инфляции де-факто можно охарактеризовать как снижение. То есть, рост народного хозяйства Латвии, коим похвалилась глава правительства, представляет собой надувание госрасходов на всяческие мегапроекты – от Восточной границы, до Rail Baltica. С соответственным завозом материалов и оборудования, которые никоим образом не попадают на потребительский рынок, но вот статистику внешней торговли и ВВП, формируют.

Отраслевые судороги

Если рассматривать вклад отдельных секторов экономики республики, то прежде всего стоит обратить внимание на удивительную стабильность розничной торговли. За последние два года имелись лишь считанные месяцы, когда она демонстрировала спад, а так – растущие столбики прироста на диаграммах, последняя в январе 2026 года, вообще 4,9%, как будто и Новый год еще не закончился.

С другой стороны, обрабатывающая промышленность в том же январе обвалилась до -1,3% - что почти в ДЕСЯТЬ РАЗ меньше сентябрьского прироста в 11,3%. Как будто бы знали наши индустриальные производители, что вскоре произойдет на Ближнем Востоке, и заранее сказали – стоп, машина.

В целом же за 2025 год ВВП Латвии вырос на 2,1% - и сравнительно одинаковые доли в этом росте принадлежат обрабатывающей промышленности (0,5%), торговле (0,4%), строительству (0,4%), коммерческим услугам (0,4%), информационно-коммуникационным технологиям (0,3%). До весьма низкого вклада в копилку народного хозяйства опустились сельское и лесное хозяйство (0,1%), транспорт и логистика (0,1%) и операции с недвижимостью (0,1%).

Всепоглощающий рост цен

Единственным периодом, когда население ЛР имело возможность пожить при дефляции, был период начала пандемии Covid-19. Снижение цен началось в марте 2020 года и продолжалось целый год, после чего начался их рост – вначале умеренный, затем безумный, в моменте переваливший за 22% в месяц. Именно таковы были инфляционные тренды осени 2022 года, что, тем не менее, не повлияло на успех правящей партии.

В целом же инфляция 2022 года составила 17,3%, в 2023 она опустилась до 8,9%, в 2024 – до 1,3%, а в 2025 году – до 3,7%.

Присутствуем ли мы сейчас при начале нового скачка, можно наглядно удостовериться при посещении топливозаправочных станций, где ценник на дизель уже уверенно пробил психологический 2-евровый порог. Горючее, которым пользуется подавляющее большинство большегрузных авто, участвующих в цепочках доставок продуктов повседневной необходимости, привязано к биржевой цене на газ, что улетела в космос благодаря «Эпической ярости»… Так что уже скоро мы все ощутим эффект замедленного действия от падающих на Иран американских и израильских бомб, а также дронов аятолл.

Где бы взять лишние семь миллиардов?

Данная цифра – это плановый показатель Министерства экономики всего лишь на трехлетнюю перспективу. То есть, если в 2025 году совокупная стоимость местного ВВП составила 43 миллиарда евро, то в 2028 она должна быть уже 50,3 миллиардов. В расчете, вероятно, закладывалась экстраполяция предыдущего трехлетия, когда экономика увеличилась с 36,1 до 43 миллиардов.

При этом, как полагали в ведомстве Викторса Валайниса (Союз «зеленых» и крестьян), темпы годового роста ну никак не будут ниже пары процентов, а, скорее, даже ближе к трем. На 2026 год у нас планируется 2,7%, на 2027 – 2,8%, на 2028 – 2,9%. Не совсем понятно, впрочем, откуда проистекает такой оптимизм – ибо в 2023 году у нас наличествовал спад на 0,9%, а в 2024 году все было строго по нулям, образцовая стагнация. В то время Латвия опосредованно испытывала влияние войны в Украине, а теперь вот прибавился еще и Ближний Восток – так откуда же взяться столь серьезному, по нашим стандартам, росту?

А в прочей Западной Европе, как отметила Э.Силиня в своей речи перед парламентом, делишки-то так себе. Страна – мировой лидер рейтинга счастья, Финляндия, так и всего 0,2% роста ВВП показывает, прежний «балтийский тигр» Эстония – 0,6%. «Рига по строительству нового жилья обгоняет Таллин», - похвалилась руководительница исполнительной власти.

При этом, Минэкономики обещает, что в 2026-28 гг. ежегодная инфляция будет оставаться в пределах 3%, во что, по вышеназванным причинам, слабо верится. Также сомнительно выглядит таргетированное снижение безработицы с 6,9% в 2025 году до 6,2% в 2028 году. Разумеется, в рамках погрешности можно и сову натянуть на глобус – но все же инициированный «Новым Единством» полный запрет на торговлю с Россией может привести и к всплеску безработицы.

Что станет локомотивом?

В видении официальных экономистов, движущей силой ВВП в ближайшие три года должны оставаться строительство (к 2028 году +5,6%), индустрия (вклад +4,4%), размещение и питание (поднимется 3,7%).

По линии Европейского Союза, в ЛР будет вложено 3,5 миллиардов евро – в первую очередь ради инфраструктуры и дигитализации. Развитие оборонного сектора, обещает до 3% направлять на собственный военно-промышленный комплекс, производство. В строительном секторе драйверы роста видятся в программах реновации и энергоэффективности, а также вышеупомянутой Rail Baltica.

Прирост кредитования рассматривается как способ оказать позитивное влияние на увеличение инвестиций и частного потребления. Последнее, наряду с экспортом, все еще «ниже долгосрочного потенциала» - потому в среднесрочной перспективе надо ожидать существенный рост.

Минфин, который также представил парламентской комиссии свою отчетность, указывает, что «с конца 2024 года увеличивается кредитование предприятий и домохозяйств, в конце 2025 года темп прироста кредитного портфеля приблизился к уровню 20% для предприятий и только немного умеренней для домохозяйств».

Осенью прошлого года латвийцы впервые с 2019 года взяли новых кредитов на миллиард евро. Однако, если изучить повнимательней структуру задолженности, то находим, что первую скрипку в ней играют «нефинансовые общества». То есть, население либо приобретает потребительские товары в кредит и лизинг – либо использует функцию быстрых денег для оплаты той же коммуналки. Если же рассматривать ипотеку, то она тоже растет, но лишь однажды, в моменте, превысила планку в 100 миллионов евро новых кредитов за месяц.

Тормозящие факторы

Минэкономики разделило риски на две категории. К «высоким» относятся: российско-украинская война, конфликт на Ближнем Востоке; а также «недостаточность рабочей силы». Последняя расшифровывается как «несоответствие спроса и предложения навыков, а также негативные демографические тенденции, ограничивающие способности производства».

К факторам риска среднего уровня относятся разрывы цепочек поставок, вызванные «геополитическим напряжением», что, в свою очередь, увеличивает затраты на импорт сырья и негативно воздействует на латвийский экспорт. Так же средне-рисковыми называются: снижение активности частных инвестиций; медленное освоение фондов Евросоюза; понижение темпов роста в государствах-экспортных партнерах Латвии, что понижает спрос на нашу продукцию; поднятие процентных ставок Европейского центрального банка в связи с ростом инфляции. Таковое может «негативно повлиять на кредитование и увеличить затраты на финансирование государственного бюджета».

Впрочем, Министерство финансов со своей стороны обещает соседский рост – в Польше ВВП в 2026 году увеличится аж на 3,5%, в Литве на 3%, в Швеции на 2,6%. Так что вероятно, топовые поклонники латвийского экспорта внесут свой вклад в нашу копилочку. Пикантно, что ведомство Арвилса Ашераденса включило в таблицу «Рост ВВП в государствах-партнерах экспорта Латвии» также… Россию! Ей обещают увеличение экономики на 1,1%. Для сравнения – Финляндии всего 0,9%.

Наши личные денюжки

Ну а как же министр финансов от «Нового Единства» видит обобщенный эффект для потребителей? Здесь чуда не будет:

«В 2025 году продовольственные товары определили наибольший вклад в рост индекса роста цен (ИРЦ). Ожидается, что и в 2026 году цены на продукты питания станут одним из главных влияющих на цены факторов. Это вместе с ростом цен на услуги увеличит средний ИРЦ на 2,9%».

Но есть свет в конце туннеля: «Рост цен на продукты питания в Латвии и ЕС в конце прошлого года затормозился. Ожидается, что эта тенденция продолжится и в этом году. Торговцы продовольствием поднимали цены быстрее, чем производители продуктов питания, однако с момента введения низкой продуктовой корзины кажется, что тенденция уравновесилась».

«Зарегистрированная безработица продолжает снижаться – резюмирует Минфин, чему способствуют более быстрый рост (экономики – прим. Н.К.) и падение численности трудоспособного населения. Уровень участия в рынке труда растет, одновременно как способствуя росту занятости, так и поддерживая немного более высокий уровень безработицы…»

«Прирост средней зарплаты в прошлом году замедлился до 7,7%, немного медленнее прирост был в общественном секторе — на 6,9%, в отраслевом разрезе самые быстрые приросты зарплат в отраслях частных услуг». «Частное потребление в предыдущие годы, среди прочего, тормозилось сокращением трат на продукты питания и жилье, все еще стремительным ростом зарплат, растущими накоплениями и стабилизацией конфиденциальности позволяет ожидать более сильного роста в последующие годы».

По итогам 2025 года, средняя брутто-зарплата по секторам экономики в ЛР распределилась следующим образом: финансовые услуги – 3000 евро (рост 7,9%), добывающая промышленность – 2000 евро (7%), искусство, развлечения – 1500 евро (5,4%). Последнее как-то не срастается с объявленной «творческой экономикой» Латвии.

В самом же низу пищевой цепи находятся как раз те, кто призван обеспечивать вкусную и здоровую пищу – сотрудники ресторанной сферы и отельного бизнеса не получают даже полутора тысяч, до вычета налогов. А с учетом того, что здесь перемешаны и топ-менеджеры общепита и гостиниц с горничными и официантами, то ситуация выглядит еще более удручающе. Можно ли от хронически недооплачиваемых категорий трудящихся требовать высокого вклада в ВВП?