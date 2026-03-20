Беларусь с 23 марта начнёт возвращать застрявшие там грузовики в Литву, заявил в пятницу государственным СМИ Александр Лукашенко. В свою очередь автоперевозчики предупреждают, что при высоких тарифах часть техники забирать окажется экономически нецелесообразно.

«Я поручил правительству: “Давайте вы встретитесь и по-человечески с ними поговорите“, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Сели за стол переговоров, выслушали их и передали мне. Я приму решение, и, думаю, с понедельника мы процесс возврата этих фур начнем. Вернем мы эти фуры. Жалко поляков, литовцев», — сказал Лукашенко.

Кроме того, установленная в конце прошлого года плата в размере 120 евро в день за парковку грузовых автомобилей на специальных стоянках для перевозчиков может быть снижена.

Лукашенко, которого цитирует литовский портал LRT, говорит, что, заплатив «символическую сумму за парковку», перевозчики смогут забрать свои транспортные средства, и для них «скорее всего, будет установлена европейская цена».

Вице-президент ассоциации автоперевозчиков Литвы «Linava» Олег Тарасов заявил, что условия возврата задержанных в Беларуси транспортных средств, вероятно, станут известны в ближайшее время.

«Скорее всего, судя по тому, что говорят, платить, наверное, надо. Просто мы не знаем, сколько. Конечно, по 120 евро за сутки простоя, я думаю, те, у кого машины не очень дорогие, платить и не собираются», — рассуждает он.

Точные убытки отрасли пока подсчитать невозможно, отмечает Тарасов, поскольку они напрямую зависят от условий возврата транспорта. При этом он допускает, что в случае высоких тарифов часть техники может оказаться экономически нецелесообразной для возврата.

«Если придется платить 120 евро за сутки, то львиную долю автомобилей смысла ехать выкупать, конечно, нет».