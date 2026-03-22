Кубинские власти обратилась к кубинцам, проживающим в США и других странах, с предложением инвестировать в экономику острова и вести здесь бизнес. При этом они подчеркнули, что двери открыты даже для той части диаспоры, которая ранее поддерживала жёсткие санкции против коммунистических властей, пишет Reuters.

Одновременно власти заявили о смягчении условий для американских компаний и других иностранных инвесторов. Но отметили, что действующие законы США по-прежнему ограничивают торговлю и инвестиции из-за до сих пор действующего многолетнего эмбарго против Гаваны.

«Для инвесторов никаких ограничений нет», – заявил в интервью государственному телевидению вице-премьер Кубы Оскар Перес-Олива Фрага, который также возглавляет министерство внешней торговли.

Кубе необходимо срочно восстановить экономику, переживающую серьёзный спад. Ситуацию усугубляют нефтяная блокада и санкции США: они привели к затяжным отключениям электроэнергии и нехватке топлива, продовольствия и лекарств.

Смена курса говорит о том, что власти готовы проявить большую гибкость, чем ранее. Позицию сменили спустя несколько дней после того, как Гавана начала переговоры с США. Повлияли и заявления администрации Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты рассматривают вариант экономического сближения в рамках будущего двустороннего соглашения.

Допуск эмигрантов к инвестициям на острове остаётся для Кубы чувствительной темой. Власти долгое время с недоверием относились к враждебно настроенной части диаспоры – именно за рубежом традиционно звучали призывы к сохранению торгового эмбарго.

С 2021 года жителям острова разрешили открывать и вести частный бизнес, однако кубинцы, живущие за границей, в эту систему допущены не были.

Экономист Университета Огасты Паоло Спадони, автор книги «Современная социалистическая экономика Кубы» (2014), назвал нынешний шаг прагматичным, но отметил, что на него стоило пойти раньше и по собственной инициативе, а не под максимальным давлением со стороны США.

«Это изменение может стать катализатором более тесных экономических связей между США и Кубой и создаст большие возможности для американских компаний, несмотря на сохраняющиеся серьёзные препятствия, – сказал Спадони. – Это важный и потенциально значимый первый шаг».

Перес-Олива Фрага, ранее рассказавший о деталях инициативы в интервью NBC News, заявил, что кубинцы, живущие за рубежом, смогут, в зависимости от масштаба бизнеса, полноценно участвовать в различных сферах развития страны.

«Мы неоднократно подчёркивали, что двери Кубы открыты для инвестиций со стороны кубинской диаспоры. И речь идёт не только о малом бизнесе. Мы говорим и об инвестициях в крупные проекты», – отметил он.

По его словам, одним из приоритетных направлений остаётся сельское хозяйство – по примеру вьетнамских компаний, которые выращивают рис на Кубе. При этом земля остаётся в государственной собственности, а проекты реализуются на условиях пользования.

С 2021 года Кубу покинули более миллиона человек – это самая масштабная волна эмиграции со времён революции 1959 года. При этом диаспора остаётся значительным, но пока слабо задействованным источником возможных инвестиций.

Президент США Дональд Трамп прекратил поставки венесуэльской нефти на Кубу и пригрозил ввести пошлины против стран, которые продолжают её продавать острову. Это нанесло серьёзный удар по и без того ослабленной экономике, усугубив проблемы в производстве и инвестиционной сфере.

В последние недели Трамп не раз заявлял, что Куба находится на грани краха или стремится договориться с США. На днях он ещё больше ужесточил риторику, заявив, что рассчитывает в той или иной форме взять Кубу и что может делать с этой страной всё, что захочет.