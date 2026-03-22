Вообще, конечно, сеть расплачивается за странный концепт. Если еще на Юрмалской трассе в магазине можно было встретить покупателя, то например на Краста вы могли расхаживать между плолок в полном ожиночестве. Причина - заоблачные цены.

После 28 лет работы на этой неделе о подаче заявления о неплатежеспособности объявил владелец сети магазинов Sky. Из четырех магазинов работу пока продолжают только два. В отрасли мнения расходятся о том, повлияет ли происходящее с Sky на рынок в целом. Хотя это означает минус одного игрока, с крупнейшими продуктовыми сетями компания напрямую не конкурировала, так как работала в другом сегменте.

Четыре года назад местная сеть Sky расширилась, открыв четвертый магазин в Берги, однако ожидаемого эффекта это не принесло. Теперь магазины в Берги и на улице Краста закрыты.

Компания отказалась дать Латвийскому телевидению более развернутый комментарий, но распространила публичное заявление. В нем говорится, что изменилась модель потребительского поведения: покупатели все чаще выбирают более дешевые продукты, а качество, которое всегда было одной из ключевых ценностей бренда SKY, нередко отходит на второй план. Также в компании указали на давление со стороны крупных иностранных сетей и влияние геополитической ситуации, сообщает LSM.lv.

О проблемах говорят и финансовые показатели. В 2024 году оборот компании составил 24 миллиона евро, что на 17% меньше, чем годом ранее. Убытки достигли 2,6 миллиона евро, а задолженность перед государством по налогам превысила один миллион евро.

Sky позиционировал себя как сеть премиум-класса. В Stockmann, который работает в похожем сегменте, признали, что уход Sky будет ощутим, поскольку конкуренция в сегменте уникальных и более дорогих продуктов важна для формирования спроса и выбора для покупателей.

В Латвийской ассоциации торговцев считают, что ключевой причиной проблем могли стать внутренние ошибки в планировании, а не снижение покупательной способности или давление со стороны крупных сетей. Руководитель ассоциации Хенрик Данусевич отметил, что отдельные магазины Sky были прибыльными, а доходы населения в целом продолжают расти.

В Латвийской ассоциации продовольственных торговцев, в свою очередь, подчеркивают, что ситуация в отрасли в целом остается сложной: торговцам приходится работать в условиях роста закупочных цен, удорожания ресурсов, расходов на персонал и постоянного регулирования.

Тем не менее у крупнейших ритейлеров оборот продолжает расти. У лидеров рынка — Rimi и Maxima — с 2020 года он уже превысил миллиард евро. На этом фоне доля Sky была незначительной — менее 1% рынка.

В Совете по конкуренции считают, что уход Sky, скорее всего, не приведет к существенным изменениям на рынке, хотя вопрос эффективности конкуренции в разных регионах Латвии остается открытым.