Американская Nvidia Corp. в прошлом году выплатила $16,76 млрд в виде корпоративных налогов (налогов на прибыль) в США, сообщают The Wall Street Journal и Calcbench в рамках анализа отчетов 1,1 тыс. американских компаний.

Это соответствует примерно 4% всех американских корпоративных налогов и превышает показатели любой другой компании.

Великолепная шестерка

Второе место по выплатам заняла Alphabet Inc. (материнская компания Google) с $13,66 млрд, третье - Berkshire Hathaway с $11,75 млрд, четвертое - Meta с $4,12 млрд, пятое - Home Depot Inc. c $3,59 млрд, шестое - Johnson & Johnson с $3,58 млрд.

В совокупности первая шестерка выплатила федеральные налоги на прибыль в размере более $53 млрд (13% всех выплат).

Не менее $1 млрд выплатили 43 компании – в общей сложности на них пришлось более четверти выплат.

Ирландия зарабатывает на американцах

За пределами США американские компании больше всего выплатили налогов в Ирландии - порядка $12 млрд, в том числе $6,6 млрд перечислила фармацевтическая Eli Lilly. Ирландия давно служит фармкомпаниям хабом для производства и интеллектуальной собственности.

Ряд американских компаний не выплачивал налоги в Штатах. В частности, горнодобывающая Freeport-McMoRan выплатила $2,2 млрд в Индонезии и $704 млн в других странах, но ни в федеральный бюджет США, ни в бюджеты отдельных штатов денег не перечисляла.

В компании пояснили, что ее американский бизнес исторически гораздо менее прибылен, чем международный.

Иногда они возвращаются

Некоторые компании получили возврат налогов из федерального бюджета. Так, банку JPMorgan Chase & Co. вернули $1,1 млрд. В других юрисдикциях он перечислил налоги на $6,4 млрд, в том числе $987 млн - в Великобритании, $582 млн - в Индии и $538 млн - в штате Нью-Йорк.

JPMorgan утверждает, что возврат связан с излишне уплаченными налогами прошлых лет.