В январе и феврале этого года на терминалах Вентспилсского порта было перевалено 1,095 млн тонн грузов, что на 27,6% меньше, чем за тот же период 2025 года, свидетельствуют данные Министерства сообщения.

Перевалка наливных грузов в Вентспилсе составила в январе и феврале 605,8 тыс. тонн (-40,4%), чем годом ранее, сыпучих грузов - 154,4 тыс. тонн (-24,9%), генеральных грузов - 334,8 тыс. тонн (+15,5%).

Нефтепродуктов за два месяца перевалено 572,1 тыс. тонн (-39,5%), грузов roll on/roll off - 267,8 тыс. тонн (+6,4%), в то время как уголь в Вентспилсском порту в этом году не переваливался.

В 2025 году грузооборот Вентспилсского порта составил 8,533 млн тонн, что на 3,6% больше, чем в 2024 году.

Вентспилсский порт является вторым по величине в Латвии по объему переваленных грузов.