Власти Саудовской Аравии пытаются оценить, до каких высот могут подняться котировки нефти, если война с Ираном и вызванные ею перебои в поставках энергоресурсов не закончатся в ближайшее время. Сильный рост цен в Эр-Рияде считают невыгодным, так как он дестабилизирует рынки и экономики: там предпочитают стабильность. Но пока сделанные прогнозы лишь внушают беспокойство, пишет The Wall Street Journal.

Если перебои в поставках сохранятся до конца апреля, цены в базовом сценарии могут превысить $180 за баррель, поделились с газетой своими расчетами несколько чиновников из нефтяной отрасли.

Саудовская Аравия сама лишилась возможности вывозить нефть из Персидского залива, но смогла восстановить более половины экспорта, переориентировав поставки из расположенных в нем портов на побережье Красного моря. Туда через всю страну, с востока на запад, ведет трубопровод, проложенный специально на случай враждебных действий со стороны Ирана. Вывоз из западного порта Янбу составил около 4,19 млн баррелей в сутки, подсчитал Bloomberg; до начала войны Саудовская Аравия экспортировала в целом около 7 млн баррелей в сутки, из них из Янбу – лишь 1,4 млн.

Саудовцы быстро смогли перенаправить в Красное море целую армаду танкеров. Не менее 32 супертанкеров, которые могут перевозить более 2 млн баррелей, а также менее крупных судов ожидают погрузки у Янбу, а другие направляются к порту, пишет Bloomberg.

Саудовская Аравия – единственная страна Персидского залива, имеющая альтернативный экспортный маршрут, и высокие цены на нефть могут показаться выгодными для нее. Но в Эр-Рияде не хотят выглядеть так, будто страна наживается на войне, которую, к тому же, не она начала, отмечает Wall Street Journal.

Высокие цены на нефть могут в долгосрочной перспективе подорвать спрос на нее, заставив потребителей менять свои привычки, – например, развивать возобновляемую энергетику, снижать потребление топлива за счет перехода на электромобили. А в краткосрочной перспективе нефтяной шок способен спровоцировать рецессию в мировой экономике, которая также негативно повлияет на спрос.

Умер Карим, аналитик по саудовской внешней политике и геополитике из Центра анализа и исламских исследований короля Фейсала, отметил:

Саудовская Аравия, как правило, не любит слишком быстрого роста цен на нефть, потому что это приводит к нестабильности рынка в долгосрочной перспективе. Идеальным вариантом для саудовцев является относительно умеренный рост цен при сохранении ими стабильной доли рынка.

Цена нефти Brent взлетела более чем на 10%, превысив $118 за баррель, но затем отступила на более низкие уровни. К середине торгового дня она снижалась на 1,8% до $106,65 за баррель.