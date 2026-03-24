В отрасли производства яиц в Латвии обеспокоенность вызвали несколько инцидентов безопасности — предприятие ООО "Alūksnes putnu ferma" сообщило, что в феврале и марте 2026 года на его территории зафиксировано как минимум четыре попытки незаконного проникновения.

Часть из них была осуществлена с использованием дронов, которые применялись как для наблюдения за охраной, так и в качестве инструмента в координированных действиях. В отдельных случаях лица пытались получить доступ к производственным помещениям через технологические отверстия, предназначенные для систем удаления куриного помета, сообщает tv3.lv.

Председатель правления предприятия Херманис Довгий подчёркивает, что такие инциденты создают серьёзные риски для биобезопасности: неконтролируемый доступ к объектам птицеводства может способствовать распространению инфекций и иметь серьёзные последствия для всей отрасли.

Компания уже обратилась в правоохранительные органы — часть причастных лиц установлена, несколько человек были временно задержаны. Расследование продолжается, принимаются меры для установления всех участников инцидентов.

Ситуацию усугубляет то, что события совпадают с публичной кампанией против предприятия, проводимой обществом "Dzīvnieku brīvība". По оценке компании, используемые методы вызывают вопросы с точки зрения их законности и соответствия заявленным целям защиты животных.

В то же время представители отрасли, в том числе Гунтис Гутманис из Совета сельскохозяйственных организаций, подчёркивают, что такие действия заслуживают осуждения и могут негативно повлиять на репутацию всех неправительственных организаций, а также вызвать вопросы об использовании средств.

О серьёзности инцидентов предупреждает и министр земледелия Арманд Краузе, отмечая возможные экономические потери и влияние на экспорт.

ООО "Alūksnes putnu ferma", обеспечивающее около 45% потребления яиц в Латвии, продолжает работу в полном объёме, одновременно усиливая меры безопасности и сотрудничая с ответственными учреждениями.

Компания отмечает, что остаётся готовой к конструктивному диалогу, однако подчёркивает — любые действия, угрожающие биобезопасности, недопустимы.