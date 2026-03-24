Итальянский производитель суперкаров Lamborghini завершил 2025 год с противоречивыми результатами, продемонстрировав рост выручки на фоне снижения прибыли. Несмотря на рекордное количество поставленных автомобилей и высокий спрос на премиальные модели, финансовые показатели компании оказались под давлением сразу нескольких факторов, включая торговую политику США, валютные колебания и стратегические изменения в области электрификации.

Выручка компании выросла на 3,3 % и достигла €3,2 млрд, что стало историческим максимумом для бренда. Этот рост был обеспечен увеличением поставок до рекордных 10 747 автомобилей. Однако операционная прибыль снизилась с €835 млн в 2024 году до €768 млн в 2025 году. Снижение прибыльности указывает на то, что рост объёмов продаж не смог компенсировать усиливающееся давление на маржу.

Одним из ключевых факторов, негативно повлиявших на результаты, стали тарифы США, которые остаются важнейшим рынком для Lamborghini. Несмотря на повышение цен в предыдущем году, компания не смогла полностью переложить дополнительные издержки на покупателей. Руководство осознаёт ограниченность такой стратегии и не планирует дальнейшего увеличения цен, опасаясь негативной реакции рынка. В результате операционная маржа снизилась с 27 % до 24 %, что отражает ухудшение общей рентабельности бизнеса.

Дополнительную роль сыграли валютные колебания и списания, связанные с отказом от проекта полностью электрического суперкара. Этот шаг стал частью более широкой переоценки стратегии в условиях изменяющегося спроса на электромобили. Хотя многие автопроизводители продолжают активно инвестировать в электрические технологии, Lamborghini решила временно отступить от ранее заявленных планов, сославшись на слабый интерес со стороны клиентов и сомнения в окупаемости таких инвестиций.

Тем не менее компания смогла частично компенсировать внешние вызовы за счёт внутренней оптимизации. Строгий контроль расходов и акцент на продаже более дорогих моделей сыграли важную роль в поддержании финансовой устойчивости. Особый успех показал суперкар Revuelto стоимостью более полумиллиона евро, а также программы индивидуализации автомобилей. Практически каждый проданный автомобиль в 2025 году включал элементы персонализации, что позволило увеличить средний чек и сохранить привлекательность бренда в премиальном сегменте.

На фоне глобальной нестабильности руководство компании проявляет осторожность в прогнозах. Военные конфликты на Ближнем Востоке, влияющие на поставки нефти и логистику, создают дополнительные риски для рынка автомобилей класса люкс. Этот сегмент особенно чувствителен к экономическим колебаниям, поскольку спрос на дорогие автомобили напрямую зависит от уверенности потребителей и состояния мировой экономики.

Одним из наиболее заметных стратегических решений стал отказ от выпуска полностью электрического суперкара, запланированного ранее на 2030 год. Руководство компании отметило рост скептицизма в отношении электромобилей среди целевой аудитории. Многие клиенты уже имели опыт использования электрокаров, однако их ожидания не были полностью оправданы. Это стало важным сигналом для пересмотра продуктовой стратегии.

Вместо этого Lamborghini делает ставку на гибридные технологии. Компания уже имеет линейку гибридных моделей и планирует расширить её, выпустив новый автомобиль Lanzador в формате «2+2» с подключаемой гибридной установкой. Такой подход позволяет сохранить баланс между инновациями и традиционными характеристиками бренда, включая мощность, звук двигателя и эмоциональную составляющую вождения.

При этом Lamborghini не отказывается полностью от развития электрических технологий. Инвестиции в эту область продолжаются, что свидетельствует о долгосрочном подходе и готовности адаптироваться к возможным изменениям спроса в будущем. Однако в краткосрочной перспективе компания явно делает ставку на более проверенные решения.