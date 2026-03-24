Работают ли курьеры доставки еды в Латвии легально и в полном ли объеме платят налоги? Эти вопросы оказались в центре внимания парламентской комиссии по расследованию на фоне растущего недовольства общества.

В части общества наблюдается недовольство работой курьеров — особенно в отношении приезжих из третьих стран. Жители упрекают их в возможной неуплате налогов, недобросовестной конкуренции и злоупотреблении чужой идентичностью.

В социальных сетях также звучат жалобы на игнорирование правил дорожного движения и низкое качество услуг, что поднимает вопрос — насколько прозрачна и контролируема на самом деле эта быстро растущая отрасль?

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) сообщает, что в начале этого года в Латвии было зарегистрировано 15 700 человек с действующим правом на трудоустройство, целью въезда которых была работа. Большинство заняты в транспортной отрасли и работают водителями грузовиков. Курьеры по доставке еды обязаны регистрироваться в базе данных Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС), где зарегистрировано 8000 курьеров. Таким образом, почти половина всех иностранцев работает именно в этой сфере.

Представители платформ доставки еды утверждают, что способны контролировать курьеров — если кого-то ловят на мошенничестве, договоры расторгаются. В полиции также отмечают, что большинство иностранцев законопослушны, а нарушения встречаются редко.

"Есть несколько случаев в год, когда такие курьеры используют водительское удостоверение другого лица, тем самым скрывая свою личность. Это нечасто, но такие случаи есть", — подтвердил представитель Государственной полиции Юрис Янчевскис.

В одной из компаний-лидеров рынка — "Bolt" — активно работают около 3000 курьеров, сообщил приглашённый на комиссию представитель предприятия Янис Римицанс. Он выразил уверенность, что платформа может убедиться в законности пребывания курьеров в Латвии: "Мы видим по данным, что половина курьеров — граждане Латвии, остальные — граждане разных стран".

Отвечая на вопрос депутата Национального объединения Яниса Домбравы о том, несёт ли "Bolt" ответственность за случаи кражи идентичности, Римицанс пояснил:

"Мы технологическая компания, каждый случай можем рассматривать отдельно. Что касается идентичности — при регистрации проверяем, можем требовать повторную верификацию, технически это возможно обеспечить".

В свою очередь, на платформе "Wolt" за последний год число активных курьеров-партнёров составляло около 2000 в месяц. На прошлой неделе, когда были собраны самые свежие данные, их число достигло уже 3900.

""Wolt" не дискриминирует людей ни по каким критериям — национальности, гражданству, стране происхождения. Компания открыта для сотрудничества с любым лицом, у которого есть законное право находиться в стране и вести хозяйственную деятельность", — утверждает представитель "Wolt Latvija" Яна Яхварова.

Около 40% курьеров "Wolt" — граждане Латвии, остальные — представители других стран. "Наибольшую долю составляют граждане Индии, затем Шри-Ланки, Узбекистана, Пакистана, далее Азербайджана, Турции, Украины", — рассказала Яхварова.

С учётом того, что курьеры являются самозанятыми, уплата налогов зависит от их собственной добросовестности. Служба государственных доходов (СГД) поясняет, что большинство платит как положено, однако есть и те, кто игнорирует обязательства, накапливает долги и исчезает. Если речь идёт о гражданах третьих стран, например Индии, взыскать с них задолженности фактически невозможно.

"Налог, который такой курьер должен платить в год, составляет несколько тысяч евро. СГД не может каждому отдельно рассчитывать и взыскивать этот налог, поскольку это не соответствует нашим затратам", — подчеркнула директор управления содействия налоговой дисциплине СГД Санта Гаранча.

Заседание парламентской комиссии прошло в спокойной атмосфере — хотя обычно такие обсуждения сопровождаются острыми дискуссиями, на этот раз при заслушивании должностных лиц обошлось без конфронтации.