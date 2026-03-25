Второй пенсионный уровень Латвии за последние пять лет претерпел значительные изменения, сообщила агентству ЛЕТА руководитель управления страхового и пенсионного надзора Банка Латвии Эвия Дундура, пишет ЛЕТА.

Еще менее десяти лет назад второй пенсионный уровень Латвии в международном сравнении выглядел неубедительно, признает Дундура. По показателям номинальной доходности фондированных пенсионных планов, то есть доходности без учета инфляции, в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) "Pensions at a Glance 2019" Латвия в 2018 году занимала 31-е место из 35 стран.

В настоящее время ситуация полностью изменилась, подчеркивает Дундура. В отчете OECD "Pensions at a Glance 2025" Латвия занимает 6-е место по показателям доходности за 2024 год. Это означает рост на 29 позиций — один из самых стремительных улучшений среди стран OECD.

Дундура объясняет, что такого роста удалось достичь благодаря целенаправленному комплексу изменений, которые в последние годы существенно изменили функционирование системы. Поэтому при оценке эффективности второго пенсионного уровня важно сосредотачиваться на показателях последних лет, а не на средних показателях за 25 лет, поскольку на начальном этапе в системе были недостатки, которые сейчас устранены.

Кроме того, Банк Латвии обозначил для разработчика пенсионной политики — Министерства благосостояния — дальнейшие направления, где еще возможны улучшения системы. Банк Латвии регулярно и активно участвует в подаче предложений, и данные показывают, что это принесло существенные улучшения системы и долгосрочную пользу обществу.

Дундура отмечает, что основной принцип пенсионной системы Латвии — чем больше социальных взносов уплачивается сегодня, тем выше будет пенсия в будущем. Одновременное существование всех трех уровней обеспечивает стабильность системы, поскольку сглаживает демографические и финансовые риски, присущие каждому из них.

Во всех трех уровнях размер пенсии зависит от сделанных взносов, поэтому те, кто платит больше, получают более высокие доходы в пенсионном возрасте, поясняет Дундура. Общей чертой также является то, что во всех трех уровнях эти взносы накапливаются — условно или напрямую — принося проценты и формируя больший пенсионный капитал.

В пенсионной системе, существовавшей до введения трехуровневой модели, размер пенсии зависел только от трудового стажа и средней заработной платы в стране, поясняет Дундура. Кроме того, не было предусмотрено накопление пенсионного капитала, позволяющее каждому участвовать в формировании своих накоплений, отслеживая показатели финансовых рынков и особенно результаты выбранного инвестиционного плана.

Дундура обращает внимание, что со временем число пенсионеров будет расти, а число работающих — значительно сокращаться из-за демографической ситуации. Это означает, что текущую ситуацию нельзя напрямую переносить на будущее. В дальнейшем первый пенсионный уровень не сможет обеспечивать пенсии в таком же объеме, как сейчас, поэтому значение второго и третьего уровней будет постоянно расти.

Долгое время доходность второго пенсионного уровня ограничивалась чрезмерно осторожным подходом к инвестициям, признает Дундура, поясняя, что закон о государственных фондированных пенсиях просто не позволял в значительной степени инвестировать в рынки капитала — туда, где в долгосрочной перспективе формируется наибольшая прибыль. Постепенно эти ограничения были сняты, и сегодня они больше не действуют.

По ее словам, это существенно изменило структуру инвестиций — доля капитальных ценных бумаг (акций) в портфеле выросла примерно с 33% до 65%, то есть большая часть пенсионных средств сейчас работает в мировой экономике, а не находится в низкодоходных инструментах.

Дундура также отмечает, что ранее система основывалась на предположении, что человек сам выберет наиболее подходящий ему пенсионный план второго уровня. На практике этого часто не происходило — многие участники годами оставались в консервативных планах с низкой доходностью. Сейчас подход иной — если человек, начиная трудовую деятельность, сам не делает осознанного выбора, система автоматически направляет его в план, соответствующий возрасту. Кроме того, с 2024 года управляющие имеют право и обязанность активно обращаться к клиентам и разъяснять более подходящий выбор, что позволяет накопить больше.

"Однако окончательный выбор всегда остается за самим человеком — его можно сделать в любой момент, подключившись к порталу "Latvija.lv" и выбрав наиболее подходящий план с учетом возраста и целей", — поясняет Дундура.

Она отмечает, что результат измерим — доля участников в планах, ориентированных на рынки капитала, выросла с 33% до 45%, и благодаря этому улучшению накопления за полтора года увеличились на 37,5 миллиона евро.

Также Дундура указывает, что долгое время существенной проблемой были высокие комиссии за управление. В последние годы это системно изменено — введены потолки комиссий, в 2019 году они значительно снижены, а в 2025 году пересмотрены повторно.

В результате за семь лет было сэкономлено около 400 миллионов евро, и в течение следующих десяти лет ожидается еще как минимум 60 миллионов евро экономии. В настоящее время средняя комиссия составляет около 0,36% в год. Дундура подчеркивает, что благодаря этому большая часть прибыли остается на счетах людей.

Дополнительно, по ее словам, улучшено и качество управления — установлены более строгие целевые показатели доходности, улучшены сравнительные индексы, а также создана мотивация инвестировать в более продуктивные инструменты.

Основой второго пенсионного уровня в Латвии является автоматическое обязательное накопление. Дундура поясняет, что это важно, поскольку опыт показывает: если накопления являются добровольными, многие их не делают. В настоящее время в системе более 1,3 миллиона участников, а общий объем накоплений превышает 10 миллиардов евро. Это обеспечивает как масштаб, так и устойчивую основу для будущих пенсий, подчеркивает она.

По ее мнению, следующим важным вопросом является этап получения пенсии. Сейчас накопления при выходе на пенсию в основном "фиксируются", что означает риск получения пенсионных средств в момент, когда финансовые рынки находятся на низком уровне. Кроме того, учитывая, что в среднем люди проводят на пенсии около 17 лет, логично искать решения, позволяющие капиталу продолжать приносить доход и в этот период, считает Дундура.