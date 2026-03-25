В Латвии большая часть посевов успешно перезимовала, а состояние озимых в целом оценивается как хорошее, признали агентству LETA опрошенные сельхозпроизводители, пишет LETA.

Консультант отдела растениеводства Латвийского центра консультаций и образования на селе Андрис Скудра сообщил агентству LETA, что за исключением мест, где на полях и вдоль дорог образовались снежные заносы, растения успешно перезимовали. В местах со снежными заносами растения выпрели, поэтому там озимую пшеницу можно будет пересеять яровой.

Скудра также отметил, что более ранние посевы озимой пшеницы сильнее пострадали от выпревания из-за большей листовой поверхности, тогда как более поздние посевы пострадали меньше.

Он также указал, что озимый рапс хорошо перезимовал под толстым снежным покровом. Лишь в местах, где при таянии снега из-за, например, неупорядоченной мелиоративной системы скапливалась вода, растения погибли.

Скудра добавил, что вблизи лесных массивов зафиксированы довольно значительные повреждения, причинённые дикими животными, однако они не настолько критичны, чтобы растения не смогли восстановиться, поскольку в большинстве случаев их защитил снежный покров.

Развитие растений сейчас происходит очень постепенно, и они не становятся сразу зелёными, так как в Земгале температура почвы составляет около +3 градусов, а в Видземе — ещё ниже, пояснил Скудра.

Пока активное внесение удобрений не проводится, отметил Скудра, добавив, что корневая система развивается очень медленно, и пока невозможно предсказать, какой будет ситуация с погодными условиями дальше.

Говоря о начале сева, Скудра отметил, что поля пока слишком влажные, и активные работы могут начаться в начале апреля. Необходимо дождаться, пока почва прогреется как минимум до +5 градусов, чтобы обеспечить нормальное прорастание и оптимальную температуру.

Руководитель сельскохозяйственного отдела и член правления сельскохозяйственного кооператива "Latraps" Гирт Озолс отметил агентству LETA, что в целом состояние озимых сейчас оценивается как хорошее, большинство посевов успешно перезимовали, и значительных площадей повреждений не наблюдается. Однако в переувлажнённых местах всё ещё сохраняется влияние неблагоприятных осенних условий.

Озимый рапс в целом выглядит хорошо, добавил Озолс, отметив, что снежный покров зимой помог растениям лучше перезимовать и снизил влияние температурных колебаний.

В свою очередь, на полях озимой пшеницы местами наблюдаются признаки выпревания, на отдельных участках — повреждения от мороза, а также плесень, указал Озолс.

В Курземе в отдельных хозяйствах уже началось первое внесение удобрений, тогда как в Земгале эти работы планируется начать на этой неделе, если погодные условия останутся благоприятными.

Озолс прогнозирует, что более масштабные весенние посевные работы могут начаться сразу после Пасхи, если состояние почвы будет достаточно подходящим для работы техники.