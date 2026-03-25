«Нет необходимости вводить дополнительное регулирование там, где все работает. Наша цель в том, чтобы условия работы в отрасли были честными. На уровне же системы госуправления мы планируем сосредоточиться на замечаниях граждан», – объясняет суть своей должности чешский «продуктовый омбудсмен» Йиндржих Фиалка.

Новая должность возникла по инициативе главы Министерства сельского хозяйства Мартина Шебестиана, который в первую очередь озабочен проблемой обеспечения граждан качественным и доступным продовольствием: «Задача продуктового омбудсмена будет заключаться в защите прав потребителей, а также в поддержке местных фермеров и производителей продуктов питания, чтобы потребитель получал высококачественные, безопасные и доступные по цене продукты питания. Также в его обязанности будет входить содействие региональным производителям и повышение осведомленности о них чешских потребителей».

До назначения на должность продуктового омбудсмена Йиндржих Фиалка руководил ведомственным отделом пищевой промышленности. Вступая в должность, он заявил о своем намерении информировать граждан о тенденциях в сфере формирования цен на продукты питания и факторах, влияющих на этот процесс.

«На сайте потребители смогут найти всю необходимую и максимально подробную информацию. Доступны будут данные о качестве и безопасности пищевых продуктов, а также актуальные показатели, с которыми мы работаем», – уточняет Йиндржих Фиалка.

Продуктовый омбудсмен уверен, что информированность потребителей способствует снижению цен. Однако, прямым регулированием стоимости продуктов питания в чешских магазинах ведомство сельского хозяйство заниматься не намерено.

Чешская аграрная палата положительно оценила создание новой должности. По словам ее пресс-секретаря Барбары Панковой, продуктовый омбудсмен может, например, следить за тем, чтобы торговцы искусственно не завышали цены: «Важно, чтобы государство постоянно уделяло внимание мониторингу рынка и рентабельности. Если удастся показать, кто и какую долю прибыли получает в цепочке поставок, это может способствовать созданию более справедливых условий».

Чешская продовольственная палата придерживается аналогичного мнения. Ее пресс-секретарь Марек Земанек, однако, подчеркивает, что целью деятельности продуктового омбудсмена ни в коем случае не должно становиться регулирование цен, как это, например, происходит в Венгрии: «Однако, необходимо регламентировать скидочные акции. Сегодня у нас 60% всего ассортимента продается именно со скидками, а некоторые товары даже невозможно иначе продать. Необходимо открыто признать, что цена „по акции“ в Чехии часто соответствует стандартной, а на нормальных ценниках в магазинах обычно приведена искусственно завышенная стоимость».

Напротив, Ярослав Шебек, председатель Ассоциации частных фермеров, сомневается, что наличие должности продуктового омбудсмена сможет что-либо реально изменить. По его мнению, гораздо важнее поддерживать своих региональных производителей и создавать более серьезную конкурентную среду. Именно это, по мнению Шебека, приведет к снижению цен.