ЕС напоминает корабль, который уже сел на мель и постепенно тонет - фермеры 1 3309

Бизнес
Дата публикации: 25.03.2026
LETA
Изображение к статье: ЕС напоминает корабль, который уже сел на мель и постепенно тонет - фермеры
ФОТО: LETA

Решения для сохранения устойчивости и конкурентоспособности фермеров необходимы сегодня, и не только в национальном масштабе, но и на уровне Европейского союза, пишет Latvijas Avīze.

"Зеленый курс" - это ошибка, которую уже признают, но пока не исправляют, а ЕС напоминает корабль, который уже сел на мель и постепенно тонет из-за неправильного курса.

Эти и другие выводы были озвучены в прошлую пятницу на съезде организации "Крестьянский сейм", где рассматривались стратегические вопросы, имеющие фундаментальное значение для современного сельскогохозяйственного производства. В связи со съездом была, вероятно, для привлечения внимания создана интрига: руководители организации заявили, что многие фермеры решили не засевать свои поля этой весной.

Во время съезда журналисты поговорили с несколькими из них, и все сказали, что продолжат работать, что другого выхода нет и что большинство из них уже подготовили все необходимое для этой весны.

Всего на съезд подали заявки 180 представителей организации, а приехало около 100. Возможно, не приехали как раз те, кто не собирается сеять - ведь теперь каждое ненужное движение нужно учитывать. Вот что сказал глава "Крестьянского сейма" Юрис Лаздиньш, имеющий ферму площадью 15 000 га в Земгале:

"Я сам буду сеять, хотя мне не нужно засевать значительную часть общей площади, около 100 га. Однако многие действительно не намерены сеять этой весной. Прошлая осень была очень тяжелой - влажной, и физически невозможно было добраться до поля для посева озимых культур. В результате большая часть осталась для летних культур, а у некоторых ферм площади, которые нужно засеять весной, увеличились до 40%. Учитывая, что в Видземе и Латгале третий год подряд наблюдаются серьезные проблемы с сельскохозяйственным производством из-за погодных условий, у многих фермеров закончились финансовые ресурсы и резервы. Уже в зимние месяцы эти фермы нашли решения с кредиторами, например, с "Altum", как рефинансировать убытки, получить дополнительный оборотный капитал и т. д. Как-то им удалось все это собрать, чтобы составить бюджет фермы на этот год. Но теперь из-за конфликта на Ближнем Востоке все снова кардинально изменилось. Однако это не означает банкротство. Они не будут сеять культуры, оставят землю под паром, будут пытаться заключать новые соглашения. Искать другие источники финансирования для регулярных платежей, например, от леса".

Читайте нас также:
#сельское хозяйство #фермеры #финансирование #экономика
