Решения для сохранения устойчивости и конкурентоспособности фермеров необходимы сегодня, и не только в национальном масштабе, но и на уровне Европейского союза, пишет Latvijas Avīze.

"Зеленый курс" - это ошибка, которую уже признают, но пока не исправляют, а ЕС напоминает корабль, который уже сел на мель и постепенно тонет из-за неправильного курса.

Эти и другие выводы были озвучены в прошлую пятницу на съезде организации "Крестьянский сейм", где рассматривались стратегические вопросы, имеющие фундаментальное значение для современного сельскогохозяйственного производства. В связи со съездом была, вероятно, для привлечения внимания создана интрига: руководители организации заявили, что многие фермеры решили не засевать свои поля этой весной.

Во время съезда журналисты поговорили с несколькими из них, и все сказали, что продолжат работать, что другого выхода нет и что большинство из них уже подготовили все необходимое для этой весны.

Всего на съезд подали заявки 180 представителей организации, а приехало около 100. Возможно, не приехали как раз те, кто не собирается сеять - ведь теперь каждое ненужное движение нужно учитывать. Вот что сказал глава "Крестьянского сейма" Юрис Лаздиньш, имеющий ферму площадью 15 000 га в Земгале: