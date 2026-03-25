Цены на газ в Европе взлетели на 30%, а нефть в мире подорожала на 7% из-за того, что Иран перешел к новой фазе войны с Америкой и Израилем. Исламская республика принялась бомбить крупнейший в мире газовый завод в Катаре в ответ на удар Израиля по иранской части крупнейшего в мире газового месторождения в Персидском заливе, которое Иран делит с Катаром.

Не только азиатские страны, но и такие крупные экономики, как Турция с Египтом, в значительной степени зависят от поставок газа с Ближнего Востока, отмечается в материале BBC. Теперь все они вынуждены биться за меньший объем, что неизбежно взвинтит цены еще больше, поскольку богатая Европа тоже вступит в эту конкуренцию, несмотря на то, что она покупает сжиженный газ не в Катаре, а в США, а трубопроводный — в Норвегии и Африке.

Аналогичная ситуация сложилась после вторжения России в Украину и решения Кремля перекрыть газ Европе. Тогда цены на газ в Европе взлетали до 300 евро за мегаватт-час, но ЕС постепенно научился жить без российского газа и к иранской войне 2026 года, несмотря на холодную зиму, цены опустились до 20-30 евро.

Заместить катарский сжиженный газ нечем. Крупнейший в мире производитель газа — США, но их мощности и так работают на пределе.

Единственный, кто способен быстро увеличить предложение газа на европейском рынке и сбить цены — это Россия. У нее есть действующая нитка «Северного потока — 2» в Европу, газопровод через Украину и мощности для сжижения газа. Однако российский газ под западными санкциями за вторжение в Украину, и Европа не только не собирается снимать их, но намерена отказаться от российского газа вовсе.

В случае масштабного газового кризиса эти планы наверняка поставят под вопрос и европейские союзники Кремля — Венгрия и Словакия, и те, кто до недавнего времени получал российский газ — Австрия и Италия, и главный зачинщик назревающего кризиса — Дональд Трамп.

США уже сняли санкции с российской нефти, чтобы сбить мировые цены на нее. В газовом вопросе у России еще больше козырей, поскольку стратегических запасов газа, в отличие от нефти, в мире нет, а возможности быстро нарастить добычу и поставки почти целиком сосредоточены на Ямале. Если в результате ударов по катарскому заводу дефицит газа на мировом рынке превратится из временного в долгосрочный, главный покупатель российских энергоресурсов Китай может наконец сдвинуть с мертвой точки проект нового газопровода «Сила Сибири — 2», призванного перенаправить российский газ с потерянного европейского рынка на менее доходный китайский.

Россия долгие годы не может согласовать с Китаем цену будущих поставок и договориться, кто заплатит за строительство трубы. До сих пор у Китая были сильные переговорные позиции, поскольку дополнительный газ ему в ближайшие десятилетия в таких объемах был не нужен.

Более того, китайская компартия проводит линию на энергетическую самостоятельность и не хочет попадать в излишнюю зависимость от одного поставщика. В случае реализации «Силы Сибири — 2» Россия после 2030 года увеличит поставки в Китай почти втрое и будет обеспечивать более 40% его потребностей. Так же было с Европой, пока Кремль не развязал газовую войну.

Однако если с мирового рынка надолго пропадет ближневосточный сжиженный газ, цены на российский трубопроводный могут оказаться для Китая привлекательнее уверенной энергетической независимости. Тогда Россия благодаря войне США против Ирана еще долгие годы будет получать дополнительные доходы от экспорта не только нефти, но и газа.