Эхо войны - могут ли туроператоры поменять цену, а клиенты отказаться от тура 1 898

Бизнес
Дата публикации: 25.03.2026
LETA
Изображение к статье: Эхо войны - могут ли туроператоры поменять цену, а клиенты отказаться от тура
ФОТО: pixabay

Туроператоры вправе изменять стоимость туристических услуг в ряде случаев, сообщили в Центре защиты прав потребителей (PTAC).

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке возможны изменения в планах поездок, включая колебания цен. Поэтому важно понимать, когда оператор может менять условия договора и какие права есть у путешественников.

PTAC поясняет, что повышение цены допустимо только при соблюдении конкретных условий, предусмотренных договором и нормативными актами о комплексных туристических услугах.

Туроператор имеет право повысить цену, если:

это прямо предусмотрено договором,

повышение вызвано объективными внешними факторами (например, ростом цен на топливо или энергоносители, изменением налогов или валютных курсов),

оператор может обосновать необходимость доплаты и её расчёт.

Для законного повышения цены должны быть соблюдены несколько условий:

В договоре должно быть прописано право на изменение цены и причины такого изменения.

Также должна быть предусмотрена возможность снижения цены, если расходы уменьшаются (принцип симметрии). В договоре должен быть указан порядок расчёта изменения цены.

Кроме того, туроператор обязан уведомить клиента о повышении не позднее чем за 20 дней до начала поездки, предоставив письменное обоснование и расчёты. Если этот срок не соблюдён, потребитель имеет право требовать выполнение договора по прежней цене или отказаться от него с возвратом денег.

Если путешественник не согласен с повышением цены, он имеет право:

запросить обоснование,

отказаться платить, если расчёты не предоставлены или необоснованны,

проверить срок уведомления (менее 20 дней — повышение незаконно).

Также важно учитывать размер повышения:

если цена выросла до 8% — применяются обычные условия договора,

если более чем на 8% — у клиента есть право расторгнуть договор без штрафа и получить полный возврат средств.

В случае несогласия клиент должен уведомить туроператора письменно.

PTAC призывает путешественников внимательно читать условия договоров, а туроператоров — действовать прозрачно и добросовестно, соблюдая баланс интересов обеих сторон.

