Владелец корпорации Meta и миллиардер Марк Цукерберг закрывает один из крупнейших и самых затратных проектов в истории компании — метавселенную Horizon Worlds, совокупные убытки по которой достигли $80 млрд. Поддержка VR-платформы на устройствах Quest прекратится к середине июня, а уже в конце марта приложение исчезнет из магазина.

Проект был запущен в 2021 году после ребрендинга Facebook в Meta и был ключевой ставкой на новое будущее интернета. Предполагалось, что метавселенная станет новой социальной средой, где пользователи будут взаимодействовать через устройства виртуальной реальности. Однако ожидания не оправдались: аудитория Horizon Worlds не превысила несколько сотен тысяч активных пользователей в месяц.

Подразделение компании по метавселенной Reality Labs тратило огромные суммы без надежды выхода в прибыль. В этом году Meta начала сворачивать направление — в январе было сокращено 1500 сотрудников Reality Labs, закрылись несколько внутренних VR-студий, бюджет VR-подразделений сокращен на 30%, а VR-фитнес-сервис Supernatural (приобретен за $400 млн) перестал выпускать контент. Компания заявляет, что полностью от виртуальной реальности не отказывается и продолжит развивать VR-устройства, включая умные очки.

У Цукерберга новые приоритеты. После появления проекта искусственного интеллекта ChatGPT в 2022 году Meta перераспределила ресурсы и делает ставку на ИИ. В 2025 году Meta направила более $60 млрд на строительство дата-центров и инфраструктуру. Затраты, связанные с ИИ, в нынешнем году могут составить до $135 млрд.