Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Метавселенная Цукерберга принесла ему убытков в 80 000 000 000 долларов

Дата публикации: 26.03.2026
BB.LV
Марк столкнулся с неизвестностью.

Эта сумма составляет объем ВВП Латвии за 2 года.

Владелец корпорации Meta и миллиардер Марк Цукерберг закрывает один из крупнейших и самых затратных проектов в истории компании — метавселенную Horizon Worlds, совокупные убытки по которой достигли $80 млрд. Поддержка VR-платформы на устройствах Quest прекратится к середине июня, а уже в конце марта приложение исчезнет из магазина.

Проект был запущен в 2021 году после ребрендинга Facebook в Meta и был ключевой ставкой на новое будущее интернета. Предполагалось, что метавселенная станет новой социальной средой, где пользователи будут взаимодействовать через устройства виртуальной реальности. Однако ожидания не оправдались: аудитория Horizon Worlds не превысила несколько сотен тысяч активных пользователей в месяц.

Подразделение компании по метавселенной Reality Labs тратило огромные суммы без надежды выхода в прибыль. В этом году Meta начала сворачивать направление — в январе было сокращено 1500 сотрудников Reality Labs, закрылись несколько внутренних VR-студий, бюджет VR-подразделений сокращен на 30%, а VR-фитнес-сервис Supernatural (приобретен за $400 млн) перестал выпускать контент. Компания заявляет, что полностью от виртуальной реальности не отказывается и продолжит развивать VR-устройства, включая умные очки.

У Цукерберга новые приоритеты. После появления проекта искусственного интеллекта ChatGPT в 2022 году Meta перераспределила ресурсы и делает ставку на ИИ. В 2025 году Meta направила более $60 млрд на строительство дата-центров и инфраструктуру. Затраты, связанные с ИИ, в нынешнем году могут составить до $135 млрд.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео