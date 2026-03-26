Около 40% мощностей России по поставкам нефти за рубеж, которые составляют 2 млн баррелей в сутки, временно выведены из строя в результате украинских атак и задержаний танкеров "теневого флота" РФ. Об этом сообщило в среду, 25 марта, агентство Reuters со ссылкой на собственные расчеты на основе рыночных данных.

По его оценкам, это самое серьезное нарушение поставок нефти в истории современной России. Оно произошло в момент, когда цены на нефть превысили 100 долларов за баррель из-за войны США и Израиля против Ирана.

Reuters указывает, что после атак украинских БПЛА в марте 2026 года на экспортные порты в Балтийском море (в Приморске и Усть-Луге) отгрузки нефти прервались. В Новороссийске, экспортном порту РФ на Черном море, отгрузка также осуществляется ниже планового уровня.

Сказывается и повреждение нефтепровода "Дружба", транзит по которому прервался в конце январе после повреждений, вызванных российскими ударами по Украине, пишет агентство. Как рассказали Reuters нефтетрейдеры, участившиеся задержания российских танкеров "теневого флота" европейскими странами также нарушили поставки нефти объемом 300 тысяч баррелей из Мурманска.

По оценкам агентства, Россия без перебоев осуществляет поставки нефти в Китай (около 1,9 млн баррелей в сутки) и Беларусь (300 тысяч баррелей), а также отгружает нефть с проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" (250 тысяч баррелей в сутки).

Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть до $85 за баррель в 2026 году

Ранее банк Goldman Sachs повысил годовой прогноз цены на нефть Brent в 2026 году с 77 до 85 долларов за баррель, охарактеризовав происходящее как крупнейший в истории шок предложения на мировом нефтяном рынке.

В основу подсчетов аналитиков банка легло предположение, что поставки через Ормузский пролив останутся на уровне 5 процентов от нормального объема в течение шести недель, после чего восстановление займет еще месяц. Совокупные потери предложения при таком сценарии составят чуть более 800 млн баррелей.

Goldman Sachs также предупреждает, что потери добычи на Ближнем Востоке могут вырасти с нынешних 11 млн до 17 млн баррелей в сутки - если после открытия Ормузского пролива восстановление будет происходить постепенно в течение четырех недель.