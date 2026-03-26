У Польши больше золота, чем у Европейского центрального банка, и она не намерена снижать темп наращивания этой подушки безопасности.

Масштабы закупок и темпы накопления делают Национальный банк Польши одним из самых активных игроков на мировом рынке золота.

Президент НБП Адам Глапиньский уже несколько лет подчеркивает, что золото играет особую роль в структуре нацрезервов - это актив, свободный от кредитного риска, независимый от решений других стран по монетарной политике и устойчивый к финансовым потрясениям, а высокие запасы золота способствуют стабильности польской экономики.

Амбиции банка далеко идущие: цель - иметь 700 тонн золота, а общая стоимость золотых запасов должна составлять около 400 миллиардов злотых.

Еще в 2024 году золото составляло 16,86 процента валютных резервов Польши. По оценкам на конец декабря 2025 года, этот показатель подскочит до 28,22 процента, что станет одним из самых быстрых изменений в структуре резервов среди центральных банков мира. Самые крупные операции были проведены в последние месяцы 2025 года, в период повышенной волатильности рынков и геополитической напряженности.

По инициативе президента Национального банка Польши, профессора Адама Глапиньского, Правление Национального банка Польши приняло решение о дальнейшем стратегическом увеличении доли золота.

В январе 2026 года Глапиньский объявил, что попросит правление НБП принять решение об увеличении резервов до 700 тонн слитков.

Согласно анализу Всемирного совета по золоту, в 2025 году продолжилась глобальная тенденция накопления золота центральными банками. За редким исключением, большинство стран увеличили свои запасы, рассматривая слиток как стратегическое средство защиты от валютных и финансовых кризисов.

В 2025 году 95 процентов опрошенных центральных банков ожидают, что в течение следующих двенадцати месяцев мировые запасы золота увеличатся.

Причины, по которым центральные банки инвестируют в золото, объясняет Марта Бассани-Прусик, директор по инвестиционным продуктам и валютным ценностям Монетного двора Польши.

"Одним из ключевых стимулов для центральных банков является независимость цены золота от монетарной политики и кредитного риска. Не менее важна диверсификация активов и снижение доли доллара и других валют в резервах", - поясняет эксперт.

Эксперты отмечают, что не все центральные банки сообщают о полном объеме своих покупок. В этом контексте часто упоминаются Китай и Россия. Некоторые наблюдатели рынка интерпретируют эти действия как часть подготовки к альтернативной денежной модели, в которой золото может играть гораздо большую роль, чем раньше.

Факт наличия у Польши больших запасов. чем у ЕЦБ, показателен. ЕЦБ управляет денежно-кредитной политикой еврозоны, но его собственные золотые запасы относительно ограничены.

Золотые резервы Европейского центрального банка (ЕЦБ) составляют около 506,5 тонны. На этом фоне масштаб золотого запаса НБП - 550 тонн - впечатляет и укрепляет позиции Польши в европейской финансовой архитектуре.

Как отмечают эксперты Mint of Poland, чем сильнее неопределенность на рынках, тем выше интерес к активам, воспринимаемым как "тихая гавань". Среди розничных инвесторов также растет понимание роли золота в долгосрочной защите капитала.

Однако некоторые экономисты выступают против этого тезиса и считают, что высокая доля золота может не отвечать потребностям гибкого управления резервами в современной экономике и средства лучше направить в другие, более продуктивные инвестиции.

Достижение 550 тонн - важная веха, но объявления о дальнейших закупках говорят о том, что Польша еще не сказала своего последнего слова. В мире растущей геополитической напряженности и меняющегося финансового порядка золото снова становится одним из ключевых активов, и Польша хочет быть в авангарде этой игры.