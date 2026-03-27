Для производства биткойнов в Канаде было закуплено 11 298 ASIC-майнеров.

Опять американская история успеха, и опять от очередного Трампа. Сколько вас, Трампы, легион? Майнинговая компания сына Трампа вошла в топ крупнейших владельцев биткоина.

Компания American Bitcoin, соучредителем которой является Эрик Трамп, вышла на 16-е место среди публичных компаний по объёму накопленных биткоинов.

Сейчас на её балансе – 6899 BTC (по данным BitcoinTreasuries). Это позволило обойти Galaxy Digital Майка Новограца, у которой 6894 BTC.

Примечательно, что ещё две недели назад резерв компании составлял около 6500 BTC. То есть за короткий срок American Bitcoin увеличила свои запасы примерно на 399 биткоинов. При текущей цене около $70 тыс. за BTC общий объём её криптоактивов оценивается примерно в $482 млн.

Компания American Bitcoin была создана в марте 2025 года как дочерний майнинговый бизнес Hut 8. На момент запуска 80 % акций принадлежало самой Hut 8, ещё 20 % распределили между инвесторами, включая Эрика Трампа и его брата Дональда Трампа-младшего.

Партнёром проекта выступает оператор дата-центров American Data Centers, также связанный с Эриком Трампом.

В марте 2026 года компания объявила о расширении: для фермы в Драмхеллере (провинция Альберта) было закуплено 11 298 ASIC-майнеров. Ожидается, что они добавят около 3,05 Эх/с к мощности сети American Bitcoin – это примерно 0,3 % от общего хешрейта биткоина.

На фоне рынка компания пока остаётся вне числа крупнейших держателей. Лидером среди публичных компаний является Strategy Майкла Сэйлора, на её балансе 761 068 BTC. На втором месте – майнинговая MARA Holdings (бывшая Marathon Digital) с 53 822 BTC. Третью позицию занимает Twenty One Capital Джека Маллерса, сосредоточенная на развитии биткоин-финансовых продуктов, у неё 43 514 BTC.

В топ-20 крупнейших корпоративных держателей биткоина также входит оператор платформы Truth Social – Trump Media & Technology Group. Компания владеет примерно 9542 BTC и занимает 13-е место в рейтинге. Контрольный пакет её акций принадлежит президенту США Дональду Трампу.

Ранее Эрик Трамп показывал своим 6 млн подписчиков в соцсети X майнинговый комплекс American Bitcoin в Техасе. На видео – длинные ряды серверов с жидкостным охлаждением. По его словам, на тот момент на площадке было размещено около 35 000 майнинговых устройств.