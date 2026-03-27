В Эстонии зафиксирован новый исторический максимум цен на топливо: дизель подорожал на отдельных заправках Circle K и Olerex до 2,169 евро за литр, а 98-й бензин – до 1,949 евро. Предыдущий рекорд в 2,079 евро держался всего несколько дней (до этого максимум был зафиксирован в марте 2022 года). Цены растут на фоне военных действий на Ближнем Востоке и перекрытия Ираном Ормузского пролива.

Сто лет назад у Эстонии был проверенный способ борьбы с экстремальным подорожанием топлива. Вплоть до начала Второй мировой войны Эстония продавала на заправках не только автомобильный бензин с иностранных заводов, но и свое, отечественное топливо, произведенное из сланца.

Когда осенью 1928 года импортеры бензина повысили цены на заправках сразу на 7-8 центов за литр (до 28 центов за литр), сланцевый бензин продавался по прежней цене: 21 цент за литр, по себестоимости. Цена сланцевого топлива всегда оставалась неизменной (и даже временами снижалась), какими бы большими ни были скачки на рынке топлива. Это стало возможным благодаря вводу в строй новых маслозаводов в Ида-Вирумаа. К началу 1930-х государственные маслозаводы отчитались о способности обеспечить бензином весь Таллинн, не завися от колебаний цен на мировых рынках нефти.

Правда, сланцевый бензин отпугивал потребителя резким неприятным запахом и оставлял много сажи, портившей моторы. В итоге самым популярным продуктом на заправках была смесь дорогого импортного и дешевого эстонского бензина – «автобензин». В советскую эпоху местный бензин заместили привозным.

По словам члена правления Enefit Industry Ханнеса Рейнула, повторить трюк столетней давности не удастся: качественные характеристики топлива из сланца не позволят ему вновь появиться на эстонских заправках.

«В сланце высокое содержание серы. В процессе производства часть ее удаляется, однако по сравнению с другими видами автомобильного топлива, ее все равно остается очень много. Чтобы это топливо можно было реально заливать в легковые автомобили, требуется дополнительная переработка», – рассказывает Рейнула.

«Eesti Energia вместе с нашими партнерами изучала возможности повышения качества топлива, получаемого из сланца, однако все наши исследования показали, что потребовались бы слишком большие инвестиции. И они бы не окупились», – добавил он. По словам Рейнула, этот вывод касается как производства моторного топлива, так и химической продукции из сланца.

Сегодня Enefit Industry использует на заводах Enefit-140 и Enefit-280 технологию пиролиза для производства жидких топлив из сланца. При высокой температуре без доступа воздуха твердый сланец превращается в более тяжелую (топочное масло) и более легкую (сланцевый бензин) жидкость. А также в генераторный газ.

Около 85% продукции предприятий Enefit составляет низкосернистое сланцевое масло, которое используется в смесях судового топлива, при этом 95% этой продукции экспортируется. Остальная часть – так называемая более легкая фракция, которую проще назвать сланцевым бензином.