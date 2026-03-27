Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца составила 56,6 млн евро 0 66

Бизнес
Дата публикации: 27.03.2026
LETA
Латвийские монетарные финансовые учреждения (МФУ), главным образом банки, за два месяца текущего года заработали прибыль в размере 56,6 млн евро, что на 12,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют данные Банка Латвии.

Для сравнения в первые два месяца 2014 года банки получили прибыль в размере 96 млн евро.

Совокупные активы МФУ на 28 февраля 2026 года составили 32,2 млрд евро, что на 8,1% (2,401 млрд евро) больше, чем на конец февраля 2025 года, когда активы составляли 29,8 млрд евро.

На конец февраля остаток выданных резидентам МФУ кредитов составил 15,807 млрд евро - на 11,9% больше, чем годом ранее. В том числе кредиты в евро достигли 15,735 млрд евро (+12,2%), тогда как объем кредитов в иностранной валюте сократился до 71,4 млн евро (-25,5%).

Объем привлеченных от резидентов вкладов на конец февраля 2026 года составил 21,305 млрд евро, увеличившись на 9,2% по сравнению с прошлым годом. Из них депозиты в евро составили 20,013 млрд евро, а в иностранной валюте - 1,292 млрд евро. Объем вкладов в евро вырос на 9,7%, а депозиты в иностранной валюте - на 1,9%.

Капитал и резервы МФУ на конец февраля составили 3,566 млрд евро, что на 4,6% меньше, чем годом ранее.

В 2025 году прибыль МФУ составила 341,7 млн евро, что на 34,5% меньше, чем в 2024 году; в том числе за первые два месяца прошлого года - 64,9 млн евро.

