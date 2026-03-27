Валюты стран Азии стали рушиться из-за ситуации в Ормузском проливе 0 690

Дата публикации: 27.03.2026
NYT: война США и Израиля в Иране привела к росту американского доллара и ослаблению азиатских валют.

Страны Азии, которые уже и так пострадали от перебоев в поставках энергоносителей из региона Персидского залива, столкнулись с еще одной проблемой — их валюты стали стремительно дешеветь на фоне растущего доллара. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).

Как это часто бывает во времена глобальных потрясений, инвесторы спешат вывести деньги из более рискованных регионов и активнее вкладываются в американские активы. Это приводит к росту доллара, который приближается к своему максимальному значению по отношению к азиатским валютам за последние два десятилетия. Этот фактор вкупе с резко дорожающими энергоносителями ослабил экономику стран Азии. Например, в начале недели главный фондовый индекс Индии потерял 2,5 процента. А с начала войны на Ближнем Востоке он упал почти на 13 процентов. Эти потери привели к оттоку денег из Индии, что обрушило рупию. В свою очередь, южнокорейская вона достигла исторического минимума по отношению к доллару впервые со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

В начале года тайский бат имел более прочные позиции, чем индийская рупия. Однако вскоре он упал до десятимесячного минимума, и ожидается, что падение продолжится до тех пор, пока длится война. В другой ситуации это принесло бы пользу туристическому сектору Таиланда. Однако на этот раз опасения по поводу международных поездок привели к отмене многих отпусков.

По информации Bloomberg, власти азиатских государств уже приготовились к самому скверному развитию событий в энергетическом секторе. Речь идет о долгих и серьезных перебоях в поставках углеводородов.

