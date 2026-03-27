Весной 2026 года, через 20 лет после запуска твиттера, пришедшая ему на смену соцсеть Х собирается обнародовать свой сервис для работы с финансами. Обладая базой, которую ее владелец Илон Маск оценивает в 600 млн активных пользователей, Х имеет амбиции стать одним из главных финансовых приложений в мире, а потенциально и суперприложением, которое дает доступ ко всем основным повседневным услугам. Этому будут препятствовать как регуляторы из разных стран, так и репутация самой соцсети.

Актер Уильям Шетнер — не случайный человек во вселенной владельца Х Илона Маска. Сейчас ему 94 года, еще в 1960-е он играл капитана звездолета Кирка в легендарном фантастическом сериале «Стар Трек», а Илон Маск был его фанатом. Сейчас они с Маском приятельствуют, обмениваясь репликами в соцсети.

Поэтому неслучайно, что 4 марта 2026 года именно в аккаунте Шетнера в Х появилась серия сообщений о том, каким будет сервис X-Money (X-Деньги). К ним были приложены несколько скриншотов, на которых впервые можно было увидеть, как на Х будут выглядеть принципиально новые функции.

История твиттера, ставшего X, началась 20 лет назад, 21 марта 2006-го, с короткой записи сооснователя Джека Дорси: «Просто настраиваю свой твтр». Впереди был взрывной рост — сервис, изначально дававший возможность публиковать сообщения до 140 символов, репостить их или общаться с другими пользователями в рамках тех же 140 символов, оказался крайне популярен.

К седьмому году существования там публиковались тысячи сообщений в секунду; глобальная популярность привела в твиттер звезд, политиков, лидеров мнений и экспертов; в 2019 году квартальная выручка впервые превысила 1 млрд долларов. Миллионы пользователей вели там самые подробные дневники в своей жизни.

Купивший Twitter за 44 млрд долларов в 2022 году Илон Маск начал с того, что сократил примерно 50% сотрудников, в том числе тех, кто отвечал за модерацию.

Часть политики модерации была пересмотрена, некоторые заблокированные пользователи восстановлены в правах, а «синюю галочку», которая служила для верификации пользователей, стали давать анонимным, зато платным аккаунтам. Все это привело к обвинениям в существенном росте дезинформации и хейтспича на платформе.

Для Илона Маска главным в Twitter были не только возможность транслировать свою точку зрения на огромную аудиторию (несколько исследований указывали на то, что его посты могли усиленно продвигаться соцсетью), но и база с сотнями миллионов пользователей.

Маск пообещал масштабную трансформацию сервиса, где в будущем, по его задумке, сообщения станут не главной функцией. Увидеть это впервые будет возможно уже в этом году.

11 февраля, выступая на внутренней презентации Х, Маск подтвердил, что X-Money уже работает в тестовом режиме для сотрудников компании.

В марте один из пользователей уже похвастался, что в рамках тестирования расплатился пластиковой картой от Х на заправке.

По словам Маска, более широко X-Money должен запуститься в апреле. «Ожидаем, что в течение следующих месяца-двух перейдем к ограниченному внешнему бета-тестированию, а затем и к глобальному запуску для всех пользователей X. Это должно стать местом, где будут храниться все деньги <...> Это действительно изменит правила игры», — говорил Маск.

Судя по скриншотам в аккаунте Уильяма Шетнера — пока увидеть интерфейс нового сервиса можно только на них, Х выйдет на рынок платежных систем.

Еще в январе 2025-го Х заключил стратегическое партнерство с платежной системой Visa. Это позволит компании Маска выпускать как физические, так и виртуальные карты. Ожидается, что кроме имени и фамилии на них можно будет указывать свой ник в социальной сети.

Стартовое предложение — 25 долларов каждому новому пользователю, покупки с опцией кэшбека, привязка основного банковского счета и 6% годовых на депозиты.

В будущем, как предполагается, Х сможет работать и с криптовалютами. Но и финансы — это лишь часть экосистемы, которую Маск планирует создать на базе твиттера. К марту 2026-го Х инкорпорировал в соцсеть ИИ-помощника, Grok. Он может как выступать в роли ситуативного ассистента пользователя, так и выполнять более сложные задачи, связанные с написанием кода.

Х с 2023 года развивает систему выплат для популярных авторов. В 2026-м сервис пообещал гонорар в 1 млн долларов тому, кто напишет самый значимый текст, который «формирует дискуссии, становится новостью и оказывает воздействие на культуру». Нужно написать не менее тысячи слов, ключевой критерий успеха — количество показов.

В Х появилась общедоступная опция аудио и видеозвонков без указания номера телефона. В стадии активного тестирования находится сервис Х-Chat, который может быть выделен в отдельное приложение. Он использует сквозное шифрование и станет конкурировать с WhatsApp и мессенджером от Facebook.

В перспективе нескольких лет Х хочет расшириться еще больше — зайти на рынок онлайн-торговли, создать свой видеосервис, довести уровень ИИ до полноценного ассистента, который, к примеру, сам бы мог фильтровать контент под каждого пользователя.