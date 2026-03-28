Менее чем через два года оборот электронных счетов станет обязательным для всех латвийских компаний, однако большинство коммерсантов не спешат переходить на машиночитаемый формат, облегчающий работу бухгалтеров.

Опрос компаний, проведенный Jumis Pro, разработчиком систем управления бизнесом и бухгалтерского учета, показал, что в предпринимательской среде все еще наблюдается довольно низкий уровень понимания использования электронных счетов, и это в значительной степени препятствует внедрению этих автоматически обрабатываемых документов.

О неполном понимании предпринимателей свидетельствуют ответы на вопрос о том, что мотивировало бы их чаще использовать э-счета в повседневной работе. Семь из каждых 10 респондентов ответили, что важным фактором был бы четко понятный порядок отправки и получения счетов. Отсутствие ясности подтвердил и второй по популярности ответ, который выбрали 63,1 % опрошенных. Они указали, что им непонятно, какие действия должен будет выполнять бухгалтер в EDS (Системе электронного декларирования) с имеющимися там э-счетами.

Важным фактором является функциональность систем выставления э-счетов. 60% участников опроса подчеркнули, что для них важно, чтобы системы позволяли им легко вносить уточнения в уже отправленные счета без необходимости выставлять корректирующий счет. В свою очередь, 52,1% выразили желание вносить и более крупные, существенные исправления в отправленные счета.

Значительная часть предпринимателей также обеспокоена передачей контролирующим учреждениям информации, включенной в счета. Например, 47,9% опрошенных хотели бы знать до внедрения э-счетов, что будет делать Служба государственных доходов (VID), если обнаружит несоответствия в суммах в э-счетах и декларации по НДС, а 28,2% были бы более открыты для современного решения, если бы в VID не отправлялась абсолютно вся информация, включенная в э-счет, например, список товаров и их цены.

«Изначально оборот электронных счетов в Латвии планировалось ввести уже в этом году, однако вступление в силу поправок было отложено на два года, чтобы дать больше времени на подготовку. Как результаты опроса, так и необычайно высокий интерес к нашему вебинару, который 12 марта посетили представители более двух тысяч компаний со всей Латвии, наводят на мысль, что в этот период разработчикам системы придется не только решать технические вопросы, но и значительно поработать над разъяснением сути э-счетов их потенциальным пользователям. Из ответов видно, что у предпринимателей по-прежнему много неясностей, неотвеченных вопросов и опасений, с которыми необходимо разобраться, чтобы система обмена э-счетами могла полноценно функционировать», – комментирует Виестурс Слайдиньш, руководитель Jumis Pro.

Как известно, в конце сентября 2024 года Кабинет министров поддержал подготовленный Министерством финансов проект поправок к Закону о бухгалтерском учете, который предусматривает, что с 1 января 2025 года компании, сотрудничающие с бюджетными учреждениями, должны иметь возможность отправлять и получать машиночитаемые, автоматически обрабатываемые э-счета. Изменения предусматривали распространение этого требования с 1 января 2026 года на все компании при выставлении счета для оплаты другой компанией, однако поправки к Закону о бухгалтерском учете, принятые Сеймом 5 июня 2025 года, перенесли дату введения оборота э-счетов на 1 января 2028 года.

Э-счет — это документ, который подготовлен, отправлен и получен в структурированном электронном формате, позволяющем его автоматическую и электронную обработку, и который соответствует стандарту ЕС LVS EN 16931-1:2017.

Опрос был проведен в январе 2026 года путем анкетирования 518 малых, средних и крупных латвийских компаний. В вопросе об э-счетах каждый респондент мог выбрать несколько вариантов ответа.