В Латвии всё более актуальным становится вопрос роста цен на топливо и возможных решений по его ограничению. Министерство экономики Латвийской Республики разработало законопроект о введении солидарного платежа для торговцев топливом, однако эксперты отмечают — одних таких инструментов будет недостаточно, чтобы существенно повлиять на динамику цен.

Основная проблема заключается в том, что формирование цен на топливо определяется глобальными факторами, которые местные участники рынка и политики не в состоянии контролировать. Как подчёркивает руководитель стратегии SIA «KOOL Latvija» и AS «OLEREX» Алексей Шведов, «фундаментальные причины роста цен находятся вне контроля и влияния как торговцев топливом, так и Министерства экономики. Ни те, ни другие не добывают нефть и не производят нефтепродукты».

Это означает, что независимо от принимаемых в Латвии решений, они не способны напрямую влиять на мировые цены на нефть. Соответственно, на местном рынке невозможно полностью остановить рост цен, если на глобальном рынке цены продолжают расти. «В случае, если мировые цены на нефтепродукты продолжат увеличиваться, рост цен на местном рынке не остановят ни принятое снижение акцизного налога на дизельное топливо, ни дополнительные налоги для торговцев топливом, ни даже продажа топлива по себестоимости на автозаправочных станциях», — поясняет А. Шведов.

Ситуацию ещё больше усложняет геополитическая неопределённость. Биржевые цены на нефть марки Brent и дизельное топливо всё ещё превышали уровень предыдущей недели, и главной причиной этого является именно неопределённость на мировых рынках. Она усилилась после ракетных ударов движения хуситов по Израилю, что может повлиять на важные глобальные маршруты поставок.

Особенно значимыми являются риски для работы трубопровода Восток–Запад (East–West Pipeline, Petroline), по которому ежедневно транспортируется около 5 миллионов баррелей нефти к Красному морю. Также серьёзные перебои в проливе Баб-эль-Мандеб — одном из важнейших морских транспортных коридоров — могут существенно повлиять на поставки нефти. Даже использование альтернативных маршрутов через Суэцкий канал может сократить поставки на 4–5 миллионов баррелей в сутки, что неизбежно отразится на ценах.

Эксперты предупреждают, что эти риски могут привести к ещё более резкому росту цен. Уже в начале этого месяца аналитики банка «Societe Generale» прогнозировали, что длительные перебои поставок на Ближнем Востоке могут поднять цену нефти до 150 долларов США за баррель. Такой сценарий существенно повлиял бы и на цены на топливо в Латвии.

Как отмечает Алексей Шведов, если такой уровень цен будет достигнут, это может вызвать рост котировок Platts на дизельное топливо на 400–500 долларов США за тонну. «Это означало бы цену около 2,50 евро за литр на автозаправочных станциях, несмотря на снижение акцизного налога с 1 апреля или дополнительные налоги для торговцев топливом», — подчёркивает он.

Таким образом, становится очевидно, что местные политические инструменты могут лишь частично сдерживать темпы роста цен, но не способны полностью его предотвратить. Топливный рынок Латвии тесно связан с глобальными процессами, и именно там следует искать основные причины ценовых колебаний.

Эта ситуация заставляет как политиков, так и общество осознать: в долгосрочной перспективе стабильность цен на топливо зависит не от локальных решений, а от развития глобальной экономики и геополитической обстановки.