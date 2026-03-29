Чтобы перестать быть невидимкой, город решил переименоваться.

В итальянской Лигурии развернулась необычная история. Небольшой приморский город решил изменить официальное название, чтобы его наконец начали правильно отображать в интернете. Причина проста: поисковые системы годами отправляли туристов в соседние курорты.

Почему город оказался «невидимым» для туристов

Валлекрозия находится на Ривьере ди Поненте, между Вентимильей и Бордигерой, недалеко от французской границы. С одной стороны, локация выгодная. С другой стороны, туристы чаще выбирают соседние курорты.

Проблема кроется в алгоритмах. По данным городских маркетинговых исследований, поисковые системы интерпретируют часть названия «Valle» как «долина». Следовательно, город система относит к горной местности.

При поиске в Google пользователи видят информацию о ландшафтах и долинах, а не о пляжах. Таким образом, Валлекрозия практически не появляется в списке морских курортов. В результате туристический поток уходит в другие города Лигурии.

Мэр Фабио Перри заявил, что дело не в качестве отдыха. Город предлагает полноценный пляжный отдых, однако цифровая классификация работает против него.

Решение: добавить к названию «al Mare»

Городские власти предложили конкретный шаг. Они хотят официально переименовать муниципалитет в Vallecrosia al Mare, что означает «Валлекрозия у моря».

Такая формулировка сразу укажет на приморское расположение. Следовательно, поисковые системы будут корректно распознавать город как курорт.

Условия для утверждения нового названия:

-участие не менее 30% жителей;

-большинство голосов за переименование.

Голосование прошло 22 марта 2026 года с 7 до 23 часов. 23 марта участники могли проголосовать до 15 часов. После этого комиссия приступила к подсчету.

Что предлагает Валлекрозия туристам

Несмотря на цифровые трудности, город обладает очевидными преимуществами. Он расположен прямо на побережье Лигурийского моря. Протяженность пляжной зоны составляет около одного километра.

Большая часть пляжа свободно доступна. Кроме того, вдоль набережной можно гулять и кататься на велосипеде. Закаты над морем считаются одной из главных местных особенностей.

В частности, в трех километрах от побережья находится исторический центр. Там сохранились средневековые каменные дома и узкие улочки. Таким образом, город сочетает морской отдых и атмосферу старой Лигурии.

Ставка на туризм и цифровую видимость

Мэр Фабио Перри открыто говорит о целях. Он хочет усилить туристическую привлекательность и вывести город в топ поисковой выдачи. Итак, новое название должно стать инструментом маркетинга.

Кроме того, власти уже утроили туристический бюджет на 2026 год. Это позволит активнее продвигать пляжный отдых и развивать инфраструктуру.

История Валлекрозии показывает важную тенденцию. Сегодня алгоритмы Google Maps и туристических порталов напрямую влияют на экономику городов. Как результат, даже одно слово в названии может изменить поток отдыхающих.

Если жители поддержат инициативу, на карте Италии появится Vallecrosia al Mare. А значит, небольшой прибрежный город получит шанс выйти из цифровой тени и занять свое место среди популярных курортов Лигурии.