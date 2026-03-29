Музыкант и актер Ваня Дмитриенко теперь сотрудничает со Сбером. Он будет рассказывать о новых технологиях и продуктах. Среди них — платежные решения Сбера, а также ИИ-помощник ГигаЧат, подписка СберПрайм. Также молодым предпринимателям представят предложения «ИЗЗЗИ Бизнес».

Ваня Дмитриенко также примет участие в разработке дизайна и напишет цитаты для молодежных «СберКарт».

«Ваня Дмитриенко — талантливый и целеустремленный артист. Своим примером он показывает, как можно расти, развиваться и стать №1 в очень молодом возрасте. И этим он вдохновляет нас и миллионы своих поклонников. Нам близко его настроение и отношение к жизни, а ему — наши ценности. Так что впереди будет очень интересная коллаборация», - сказал старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Влад Крейнин.

Певец отметил, что для него коллаборация со Сбером — это "про доверие и общие ценности".

«Мне всегда было важно, чтобы то, что я делаю, работало на одну идею: помощь, поддержку, развитие. Со Сбером мы сошлись на том, что технологии и творчество могут решать реальные проблемы людей. Карты с цитатами — первый шаг, маленькие напоминания о важном, которые всегда будут под рукой. Но дальше будет интереснее. Я надеюсь, что вместе мы сможем показать, как современные сервисы могут быть человечными и искренними, как хорошая песня», — сказал он.

Сотрудничество с Ваней Дмитриенко продолжает серию коллабораций Сбера с артистами и авторами цифрового контента. Ранее были успешные проекты с рэпером Toxi$, стримером Сашей Парадеевичем, бьюти-блогерами Лизой Барашек и актрисой Полиной Денисовой.

Ваня Дмитриенко (полное имя — Иван Викторович Дмитриенко; род. 25 октября 2005, Красноярск, Россия) — российский певец и актёр. Получил раннюю популярность после выхода трека «Венера-Юпитер». Лауреат рейтинга Forbes «30 до 30» 2023 года в категории «Музыка». Артист 2025 года по версии сервиса «Яндекс Музыка».

В октябре 2024 года стал моделью новой коллекции бренда рэпера Канье Уэста Yeezy.

В 2025 году его сингл «Шёлк» возглавил официальный российский стриминговый чарт. В том же году признан артистом года по версии «Яндекс Музыки»: в течение 2025 года треки Дмитриенко прослушивались подписчиками сервера больше всего, суммарно его аудитория превысила 19 миллионов пользователей. Также дуэт певца с Анной Пересильд (трек «Силуэт») установил новый рекорд стриминга по пресейвам и был отмечен званием «Самый ожидаемый релиз 2025 года».