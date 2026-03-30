Геополитические условия, вызванные военными действиями на Ближнем Востоке, влияют на выбор инвесторов, однако у Латвии в настоящее время есть и определённые преимущества, заявила в интервью агентству ЛЕТА директор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Иева Ягере.

По её словам, например, сейчас особенно актуально развитие оборонной индустрии, и в этих проектах наблюдается интерес инвесторов к Латвии. Глава LIAA признала, что при других обстоятельствах такие инвесторы, возможно, вообще не рассматривали бы Латвию.

"Мы позиционируем себя как стратегически выгодное место и в этих геополитических условиях видим больше возможностей, не концентрируясь на тех инвесторах, которые в такой ситуации не готовы принимать инвестиционные решения", — сказала Ягере.

Она добавила, что, например, Латвия видит возможности для привлечения крупных дата-центров, поскольку из-за текущей ситуации на Ближнем Востоке крупные игроки оценивают перенос своих дата-центров в Европу.

"Всё зависит от того, насколько выгодное предложение мы можем сейчас сделать. Поэтому нынешние условия могут сыграть нам на руку, поскольку есть ряд инвесторов, которые начинают рассматривать иные варианты, чем это было принято в "мирное время"", — отметила Ягере.

В то же время она признала, что текущая ситуация влияет на латвийских экспортёров. Однако после вторжения России в Украину латвийские компании научились адаптироваться к меняющимся условиям.

Глава LIAA подчеркнула, что больше не наблюдается ситуаций, когда компании полагаются только на уже освоенные рынки.

"Конечно, нашими основными рынками остаются Литва и Эстония благодаря логистике, но в целом география экспорта очень широка. Предприниматели поняли ситуацию, адаптировались и способны следовать за изменяющимися условиями", — подчеркнула Ягере.