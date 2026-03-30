Минфин передумал и отозвал план усиления контроля за наличными операциями 3 5164

Бизнес
Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Минфин передумал и отозвал план усиления контроля за наличными операциями

Министерство финансов (Минфин) отозвало план по введению пороговых деклараций для операций внесения наличных средств от 750 евро, свидетельствует информация на портале проектов правовых актов, пишет ЛЕТА.

В Минфине пояснили, что правила о порядке и содержании подачи сообщений о подозрительных операциях и пороговых деклараций получили существенные возражения в ходе общественного обсуждения, поэтому соответствующий проект постановления Кабинета министров утратил актуальность.

Летом прошлого года против планируемых изменений выступили ряд партий. В частности, 19 августа прошлого года в Эспланаде прошёл митинг «Ясный разговор о наличных деньгах и свободе», организованный конференцией консервативной мысли «Demos», в котором участвовали многие политики.

Ранее Минфин утверждал, что планируемые изменения в регулировании наличных денег не затронут добросовестных налогоплательщиков.

В министерстве поясняли, что повышение прозрачности оборота наличных средств и возможность сопоставления их с легальными доходами принесёт пользу всему обществу — снизится доля теневой экономики, усилится честная конкуренция между предпринимателями, а уровень социальной защищённости работников возрастёт. Рост налоговых поступлений позволит государству лучше обеспечивать общественные потребности.

Планировалось внести изменения в регулирование, уточнив порядок передачи информации в Службу государственных доходов (СГД). Предполагалось, что кредитные и другие финансовые учреждения будут обязаны предоставлять данные о наличных операциях клиентов, превышающих установленный порог.

Речь шла о передаче информации о внесении наличных средств на сумму 750 евро и более за одну операцию, а также о снятии наличных средств на сумму 1500 евро и более. Эти данные СГД планировала использовать для анализа и оценки рисков.

Порог в 750 евро для внесения наличных был выбран с учётом более высоких рисков при введении наличных средств в финансовую систему. Это должно было способствовать более эффективному выявлению средств неизвестного происхождения, например, если внесённые суммы превышают задекларированные доходы.

Для операций снятия наличных был предусмотрен более высокий порог — 1500 евро, поскольку происхождение этих средств уже известно финансовой системе, и, соответственно, риски ниже. Особое внимание планировалось уделять счетам малых предприятий и членов их правлений для выявления возможных выплат «в конвертах».

Предполагалось, что данные будут поступать в Службу финансовой разведки, которая передавала бы их в СГД для анализа и контроля уплаты налогов. В Минфине отмечали, что эти изменения являются частью плана по ограничению теневой экономики и направлены на повышение прозрачности оборота наличных средств.

По оценкам Ассоциации финансовой отрасли Латвии, при введении порога в 750 евро ежемесячно Служба финансовой разведки и СГД получали бы данные примерно о 28 000 физических лиц, внесших около 43 млн евро, и о 18 000 юридических лицах, внесших около 83 млн евро. Также около 3800 частных лиц ежемесячно снимали бы более 1500 евро (в общей сложности около 23 млн евро), а около 540 предприятий — около 60 млн евро.

Ранее Минфин подчёркивал, что новый порядок не создаст дополнительных обязанностей или ограничений для жителей и предпринимателей, поскольку они сохранят право свободно распоряжаться своими наличными средствами.

Информацию СГД получала бы от кредитных и финансовых учреждений, а не от их клиентов. Клиентам не нужно было бы автоматически объяснять каждую операцию внесения или снятия наличных. Также не планировался массовый индивидуальный контроль — обмен данными рассматривался как инструмент для целенаправленной оценки рисков.

Это означало бы, что добросовестные налогоплательщики не столкнутся с дополнительной административной нагрузкой, а более тщательная проверка проводилась бы только в случаях, вызывающих подозрения, например при несоответствии задекларированных доходов и оборота.

В таких ситуациях СГД могла бы запросить разъяснения или предложить добровольно задекларировать ранее неучтённые доходы, а при отсутствии ответа — начать налоговую проверку.

Также отмечалось, что подобные меры соответствуют международной практике обмена финансовой информацией для борьбы с налоговыми правонарушениями и уклонением от уплаты налогов. Аналогичное регулирование действует в ряде стран Европейского союза.

Ранее сообщалось, что представленные летом 2025 года поправки предусматривали обязанность подачи пороговых деклараций при внесении наличных от 750 евро, снятии наличных от 1500 евро, а также при безналичном переводе наличных без открытия счёта на сумму от 1000 евро.

