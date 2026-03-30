Министерство финансов (Минфин) отозвало план по введению пороговых деклараций для операций внесения наличных средств от 750 евро, свидетельствует информация на портале проектов правовых актов, пишет ЛЕТА.

В Минфине пояснили, что правила о порядке и содержании подачи сообщений о подозрительных операциях и пороговых деклараций получили существенные возражения в ходе общественного обсуждения, поэтому соответствующий проект постановления Кабинета министров утратил актуальность.

Летом прошлого года против планируемых изменений выступили ряд партий. В частности, 19 августа прошлого года в Эспланаде прошёл митинг «Ясный разговор о наличных деньгах и свободе», организованный конференцией консервативной мысли «Demos», в котором участвовали многие политики.

Ранее Минфин утверждал, что планируемые изменения в регулировании наличных денег не затронут добросовестных налогоплательщиков.

В министерстве поясняли, что повышение прозрачности оборота наличных средств и возможность сопоставления их с легальными доходами принесёт пользу всему обществу — снизится доля теневой экономики, усилится честная конкуренция между предпринимателями, а уровень социальной защищённости работников возрастёт. Рост налоговых поступлений позволит государству лучше обеспечивать общественные потребности.

Планировалось внести изменения в регулирование, уточнив порядок передачи информации в Службу государственных доходов (СГД). Предполагалось, что кредитные и другие финансовые учреждения будут обязаны предоставлять данные о наличных операциях клиентов, превышающих установленный порог.

Речь шла о передаче информации о внесении наличных средств на сумму 750 евро и более за одну операцию, а также о снятии наличных средств на сумму 1500 евро и более. Эти данные СГД планировала использовать для анализа и оценки рисков.

Порог в 750 евро для внесения наличных был выбран с учётом более высоких рисков при введении наличных средств в финансовую систему. Это должно было способствовать более эффективному выявлению средств неизвестного происхождения, например, если внесённые суммы превышают задекларированные доходы.

Для операций снятия наличных был предусмотрен более высокий порог — 1500 евро, поскольку происхождение этих средств уже известно финансовой системе, и, соответственно, риски ниже. Особое внимание планировалось уделять счетам малых предприятий и членов их правлений для выявления возможных выплат «в конвертах».

Предполагалось, что данные будут поступать в Службу финансовой разведки, которая передавала бы их в СГД для анализа и контроля уплаты налогов. В Минфине отмечали, что эти изменения являются частью плана по ограничению теневой экономики и направлены на повышение прозрачности оборота наличных средств.

По оценкам Ассоциации финансовой отрасли Латвии, при введении порога в 750 евро ежемесячно Служба финансовой разведки и СГД получали бы данные примерно о 28 000 физических лиц, внесших около 43 млн евро, и о 18 000 юридических лицах, внесших около 83 млн евро. Также около 3800 частных лиц ежемесячно снимали бы более 1500 евро (в общей сложности около 23 млн евро), а около 540 предприятий — около 60 млн евро.

Ранее Минфин подчёркивал, что новый порядок не создаст дополнительных обязанностей или ограничений для жителей и предпринимателей, поскольку они сохранят право свободно распоряжаться своими наличными средствами.

Информацию СГД получала бы от кредитных и финансовых учреждений, а не от их клиентов. Клиентам не нужно было бы автоматически объяснять каждую операцию внесения или снятия наличных. Также не планировался массовый индивидуальный контроль — обмен данными рассматривался как инструмент для целенаправленной оценки рисков.

Это означало бы, что добросовестные налогоплательщики не столкнутся с дополнительной административной нагрузкой, а более тщательная проверка проводилась бы только в случаях, вызывающих подозрения, например при несоответствии задекларированных доходов и оборота.

В таких ситуациях СГД могла бы запросить разъяснения или предложить добровольно задекларировать ранее неучтённые доходы, а при отсутствии ответа — начать налоговую проверку.

Также отмечалось, что подобные меры соответствуют международной практике обмена финансовой информацией для борьбы с налоговыми правонарушениями и уклонением от уплаты налогов. Аналогичное регулирование действует в ряде стран Европейского союза.

Ранее сообщалось, что представленные летом 2025 года поправки предусматривали обязанность подачи пороговых деклараций при внесении наличных от 750 евро, снятии наличных от 1500 евро, а также при безналичном переводе наличных без открытия счёта на сумму от 1000 евро.