Новый дизайн символизирует философию бизнеса банка, в основе которой лежит внимательное отношение к деталям с целью всегда находить и предлагать клиентам лучшие решения.

Rietumu Banka начал эмитировать платежные карты нового современного дизайна для всех клиентов — как для частных лиц, так и для компаний.

Новый дизайн будет у всех карт Rietumu Banka: Visa Infinite, Platinum и Gold для частных лиц, а также Visa Platinum Corporate, Gold Corporate, Silver Corporate и Classic Corporate для компаний.

«Банковские карты дают все современные преимущества, обеспечивая удобный и безопасный процесс оплаты как в магазинах, так и в интернете. Они поддерживают Apple Pay и Google Pay, а также функциональность Click to Pay, позволяя осуществлять быстрые и удобные безналичные расчеты. Новые карты отражают подход банка к финансовым услугам: продуманный, точный и ориентированный на будущее», – говорит руководитель Управления обслуживания клиентов Rietumu Banka Янис Пликш.

Помимо базовой функциональности, платежные карты Rietumu Banka имеют ряд дополнительных преимуществ, которые делают их использование еще более удобным. В том числе – возможность оформления карт для членов семьи, детей и подростков, а также различные привилегии в зависимости от класса карты, например, страхование путешествий, доступ в бизнес-залы аэропортов и ускоренный контроль безопасности в Рижском аэропорту.

Новые карты изготовлены из переработанного пластика, что коррелирует со стратегией устойчивого развития банка — Rietumu Banka последовательно внедряет экологически дружественные решения и финансирует проекты возобновляемой энергетики, подтверждая ответственное отношение к окружающей среде.

Дизайн карт разработан компанией Brandbox, создавшей визуальную идентичность, которая подчеркивает эстетику банка и внимание к деталям — текстуры натуральных материалов и тонкие металлические акценты в дизайне символически раскрывают скрытые ценности и тончайшие нюансы. Новые карты объединяют современные технологии с тщательно продуманным дизайном, обеспечивая быстрые и безопасные расчеты, удобство в повседневном использовании и устойчивые решения для окружающей среды.

Все новые карты в Rietumu Banka уже имеют новый дизайн. Все карты с прежним дизайном клиенты банка могут использовать до окончания срока их действия, после чего они будут автоматически заменены на карты нового дизайна.

О Rietumu Bankа

Rietumu Banka – крупнейший латвийский банк с местным капиталом и один из ведущих банков в Балтийском регионе. Деятельность банка направлена на обслуживание крупных и средних предприятий в Латвии и других странах Балтии и Европы, а также состоятельных частных лиц. Клиентами Rietumu Banka являются компании, работающие в таких сферах как зеленая энергетика, производство продуктов питания и других товаров, коммерческая и жилая недвижимость, строительство, импортные и экспортные операции, логистика, торговля, финансовые услуги, технологии, и других отраслях.