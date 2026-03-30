В распоряжении передачи "Ничего личного" (ТВ3) оказался список предприятий, которые в прошлом году приглашали работников из третьих стран. Это свыше 2 тыс. предприятий, но большинство из них привлекли менее 10 иностранных работников.

Сейчас в Сейме обсуждаются более строгие правила привлечения иностранной рабочей силы. Предприниматели выступают против, считая, что работодатели могут сами брать на себя больше ответственности за приглашенных работников.

Почти пятая часть всех иностранных работников прибыла в Латвию по приглашению компании "Kreiss", занимающейся перевозкой грузов. Ее оборот в прошлом году превысил 230 млн евро. Ситуацию с иностранными работниками в компании не прокомментировали. Остальные предприятия привлекли менее 500 работников: 27 компаний пригласили более 100 иностранцев, а около 1720 - менее 10. По приглашению строительной компании "PWT Group" разрешения на работу в прошлом году получили 164 иностранца.

В списке есть и компании, основанные иностранцами. Например, узбекская строительная фирма "Alif L M". По ее приглашению в прошлом году разрешения на работу получили 82 иностранных рабочих. Компания была основана в 2024 году, и официально в ней работают семь человек. Она зарегистрирована в доме на улице Менесс в Риге, но представителя компании по указанному адресу найти не удалось. Известно, что Управление по делам гражданства и миграции в прошлом году запретило "Alif L M" в течение двух лет приглашать иностранных работников. Такой запрет применяется к компаниям, которые трудоустраивают иностранцев не по указанной в приглашении профессии или принимают нарушивших правила въезда. Если у управления возникают подозрения в недобросовестных действиях предпринимателя, информация передается Государственной пограничной охране, которая проводит проверку.

"В прошлом году мы выявили 1400 нарушений, связанных с пребыванием иностранцев в Латвии - на 44% больше, чем годом ранее", - отметил начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.

Самое распространенное нарушение - несоответствие фактического места жительства заявленному. Есть несколько сотен иностранцев, которые фактически исчезли, так как пограничная служба их не смогла найти. Учитывая число нарушений, Пуятс считает, что привлечение иностранной рабочей силы следует контролировать строже. К этому призывает и Министерство внутренних дел.