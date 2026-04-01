Глобальная гонка за доминирование в сфере ИИ, вероятно, изменяет направление. Новый отчет вызывает обеспокоенность ростом преимущества Китая в области искусственного интеллекта. Несмотря на ограничение США на поставку передовых чипов для ИИ, китайские компании стремительно набирают обороты.

К таким выводам пришла Комиссия США по обзору экономики и безопасности в отношениях с Китаем. Она заявляет, что китайские модели ИИ с открытым исходным кодом сейчас доминируют в мире.

Лидируют такие китайские компании, как Alibaba и Moonshot AI. Они предлагают более дешевые и доступные инструменты, которые внедряют разработчики.

По некоторым оценкам, около 80 процентов американских стартапов в сфере ИИ используют китайские модели с открытым исходным кодом.

По мере внедрения ИИ на заводах, в логистике и робототехнике он генерирует данные из реального мира, позволяющие постоянно совершенствовать технологию. В отчете говорится, что эта обратная связь позволяет Пекину внедрять инновации без передовых американских чипов.

Также поступало сообщение, что китайские инструменты ИИ используются для укрепления военного потенциала Пекина. В то же время, американские компании OpenAI и Anthropic инвестируют миллиарды, чтобы сохранить лидерство. Но все же разрыв, вероятно, сокращается.

В некоторых случаях количество скачиваний таких китайских инструментов, как DeepSeek и Qwen, резко возросло, превысив показатели Chat-GPT от Open AI.

Однако эксперты предупреждают, что использование китайского ИИ может быть связано с рисками безопасности и политической предвзятостью в пользу Пекина.