Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китайские компании опережают всех по ИИ, признала комиссия США 0 129

Бизнес
Дата публикации: 01.04.2026
BB.LV
Что самое интересное - ни одного американского чипа.

Глобальная гонка за доминирование в сфере ИИ, вероятно, изменяет направление. Новый отчет вызывает обеспокоенность ростом преимущества Китая в области искусственного интеллекта. Несмотря на ограничение США на поставку передовых чипов для ИИ, китайские компании стремительно набирают обороты.

К таким выводам пришла Комиссия США по обзору экономики и безопасности в отношениях с Китаем. Она заявляет, что китайские модели ИИ с открытым исходным кодом сейчас доминируют в мире.

Лидируют такие китайские компании, как Alibaba и Moonshot AI. Они предлагают более дешевые и доступные инструменты, которые внедряют разработчики.

По некоторым оценкам, около 80 процентов американских стартапов в сфере ИИ используют китайские модели с открытым исходным кодом.

По мере внедрения ИИ на заводах, в логистике и робототехнике он генерирует данные из реального мира, позволяющие постоянно совершенствовать технологию. В отчете говорится, что эта обратная связь позволяет Пекину внедрять инновации без передовых американских чипов.

Также поступало сообщение, что китайские инструменты ИИ используются для укрепления военного потенциала Пекина. В то же время, американские компании OpenAI и Anthropic инвестируют миллиарды, чтобы сохранить лидерство. Но все же разрыв, вероятно, сокращается.

В некоторых случаях количество скачиваний таких китайских инструментов, как DeepSeek и Qwen, резко возросло, превысив показатели Chat-GPT от Open AI.

Однако эксперты предупреждают, что использование китайского ИИ может быть связано с рисками безопасности и политической предвзятостью в пользу Пекина.

#США #искусственный интеллект #технологии #компании #геополитика #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео