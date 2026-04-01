В среду, после вступления в силу временного снижения акцизного налога, цена дизельного топлива на заправках ООО "Neste Latvija" по сравнению с предыдущим днем выросла на семь центов за литр, а на заправках ООО "Circle K Latvia" снизилась на два цента за литр.

Во вторник, 31 марта, средняя цена дизельного топлива в сети "Circle K" составляла 2,064 евро за литр, а в среду цена снизилась на 1% или два цента до 2,044 евро за литр.

В то же время средняя цена дизельного топлива на автозаправочных станциях "Neste" выросла на 3,4% или семь центов - с 2,047 евро за литр до 2,117 евро за литр.

Правда, позже компания все же снизила свои цены до 2,027 за литр. Таким образом, по сравнению с предыдущим днём первоначально на автозаправочных станциях "Neste Latvija" цена дизельного топлива была на 3,4% или семь центов выше, однако в настоящее время она на 1% или два цента ниже.

В среду также выросли цены на 95-й бензин. В том числе "Circle K" повысила цену на бензин с 1,764 евро за литр до 1,864 евро за литр, а "Neste Latvija" - с 1,747 евро за литр до 1,797 евро за литр.

Как уже сообщалось, с сегодняшнего дня вступает в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры для смягчения влияния подорожания топлива на экономику и население.

Поправки были принты в Сейме на прошлой неделе за один день, при этом на подачу предложений было выделено всего пять минут, что вызвало возмущение оппозиции. Перед вторым чтением состоялось заседание бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии, где были рассмотрены предложения.

Несмотря на критику со стороны оппозиции, изменения во втором, окончательном чтении поддержали все 94 депутата, присутствовавшие на заседании Сейма.

Закон предусматривает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо - с прежних 467 евро до 396 евро за 1000 литров. Ставка акцизного налога на маркированное дизельное топливо, используемое в сельском хозяйстве, установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. Пониженные ставки будут применяться с 1 апреля по 30 июня.

Цель принятого регулирования - снизить негативное влияние растущих цен на горючее на расходы домохозяйств, издержки предпринимательской деятельности и общий уровень инфляции. Удорожание топлива существенно повышает затраты в транспорте, логистике и других отраслях, вызывая цепной рост цен на товары и услуги.

Принятие законопроекта связано со значительным ростом цен на топливо на международных рынках, обусловленным геополитическими событиями и сбоями в цепочках поставок нефти. В последние недели наблюдался резкий рост цен на нефть и дизельное топливо, что напрямую отражается и на латвийском рынке, учитывая высокую долю импорта в обеспечении топливом.

Учитывая развитие ситуации, Кабинет министров разработал временное решение, позволяющее оперативно реагировать на колебания цен и одновременно сохранять сбалансированность государственного бюджета. Снижение акцизного налога частично компенсирует рост цен и поможет стабилизировать экономическую среду.