Австралийский стартап Gilmour Space Technologies рассчитывает занять свою нишу на мировом рынке космических запусков, сообщает Nikkei Asia. В компании считают, что без собственной пусковой инфраструктуры Австралия может столкнуться с технологической отсталостью: спрос на выведение спутников растет, а число желающих отправить груз в космос уже превышает количество доступных запусков, поэтому место на коммерческих ракетах нередко приходится бронировать за два-три года вперед.

Спутники уже давно стали неотъемлемой частью современной инфраструктуры: они обеспечивают интернет, навигацию и наблюдение за Землей. Их используют для отслеживания пожаров и наводнений, контроля движения судов и сбора данных с больших территорий. Аппараты на низкой околоземной орбите обычно работают 5–7 лет, затем постепенно сходят с орбиты и требуют замены, поэтому спрос на новые запуски остается весьма устойчивым.

В этой связи основатель австралийской компании Gilmour Space Technologies Адам Гилмор заявил, что Австралии необходимо больше вкладываться в отрасль, чтобы избежать технологической отсталости. «Собственная пусковая инфраструктура важна, потому что сейчас попасть на ракету очень сложно и ситуация становится только хуже. Срок ожидания запуска спутника уже доходит до трех лет», – сказал он в интервью Nikkei, пояснив, что без собственной ракеты Австралия вынуждена зависеть от иностранных операторов и ждать свободного места у зарубежных пусковых компаний.

Gilmour Space Technologies появилась в 2013 году, а через два года начала разрабатывать собственную ракету. В январе 2026 года ее оценка превысила 704 млн долларов США после привлечения более 140 млн долларов инвестиций.

Последние инвестиции компания направит на доработку орбитальной ракеты Eris. В июле она впервые стартовала с территории Австралии. Ракета высотой 23 метра поднялась с космодрома Bowen Orbital Spaceport в штате Квинсленд и находилась в полете 14 секунд.

В компании считают результат нормальным для первого запуска. Руководитель отдела продаж Дэвид Джервис отметил, что первые испытания редко бывают полностью успешными: «Некоторые ракеты летели 4–5 секунд, другие – около 30 секунд. Поэтому успех уже на первом полете встречается очень редко».

Ракета Eris рассчитана на выведение малых спутников и полезной нагрузки массой до 300 килограммов. Если проект доведут до коммерческой эксплуатации, Gilmour сможет работать с государственными и частными заказчиками.

Компания рассчитывает конкурировать со SpaceX, но в другом сегменте рынка.

«SpaceX – это как большой пассажирский самолет, а мы скорее небольшой бизнес-джет. Крупная ракета выгодна для больших партий, но для небольших запусков нужен более компактный носитель», – объяснил Гилмор.

На фоне роста числа спутников спрос продолжает увеличиваться. Многие страны, по словам Гилмора, уже думают о создании собственных спутниковых систем по модели Starlink.

Gilmour рассчитывает выйти на показатель в четыре запуска в год. По словам компании, такой темп уже позволит войти в число самых активных коммерческих операторов за пределами Китая.

Сейчас регулярные запуски с высокой частотой в основном обеспечивают американская компания SpaceX и американо-новозеландская Rocket Lab. В 2025 году SpaceX выполнила 165 орбитальных запусков, а Rocket Lab – 21.

В прошлом году Gilmour начала сотрудничать с японской компанией Space BD, которая работает в сфере спутниковых запусков, а также с торговым домом Sojitz.

Гилмор отметил, что Япония тоже сталкивается с нехваткой стартовых мощностей и ищет новых партнеров:

«Япония хочет запускать больше спутников и испытывает те же проблемы с очередями, что и остальные. Мы рядом, поэтому нашими возможностями там серьезно интересуются».