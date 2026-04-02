Биткоин опустился до минимума за последние две недели на фоне крупнейшей с начала года экспирации опционов — на сумму около 14 млрд долларов. Массовое закрытие позиций происходило в условиях растущей неопределенности, связанной с конфликтом на Ближнем Востоке: участники рынка закладываются на его затяжной характер и возможный рост инфляции.

Инвесторы тем временем переходят к защитной стратегии. Наибольшим спросом пользуются пут-опционы со страйком около 60 000 долларов — спрос на них вырос примерно в полтора раза. Это сигнал того, что трейдеры стремятся застраховаться от возможного снижения.

Теперь, когда давление, связанное с экспирацией, ослабевает, рынок может проявить свое дальнейшее направление. Пока оно выглядит скорее сдержанным, чем оптимистичным.

Вашингтон всё заметнее отходит от логики «давить и наказывать» и переходит к модели, при которой инновации допускаются в регулируемую среду — при условии контроля рисков. Логика проста: регуляторы должны развиваться так же быстро, как и технологии, иначе инновации, рабочие места и капитал уйдут из США. При этом платежные стейблкоины и токенизированные депозиты рассматриваются как способ сделать расчеты быстрее и дешевле.

Участникам крипторынка, и прежде всего банкам, необходим понятный и безопасный режим работы с цифровыми активами. При этом отставание в инновациях само по себе становится фактором риска для банковской системы.

Майнинговые компании все активнее уходят в сферу AI и высокопроизводительных вычислений (HPC): по отрасли уже объявлены контракты более чем на 70 млрд долларов. Такие игроки, как WULF, CORZ, CIFR и HUT, постепенно превращаются из «чистых» добытчиков биткоина в операторов дата-центров.

Рынок фактически делится на две группы: одни выживают за счет сверхдешевой электроэнергии и обновления оборудования, другие пытаются компенсировать риски за счет проектов в области AI. В итоге ставка делается уже не только на рост биткоина — это борьба за то, кто быстрее сможет перестроить свой бизнес.