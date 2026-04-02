Предприятия электронных коммуникаций не могут односторонними изменениями договора устанавливать для потребителя обязательства по срочному договору, а новый срок договора на оказание электронных услуг может быть определён только с согласия потребителя, сообщили агентству ЛЕТА в Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ).

Это касается как случаев, когда бессрочный договор превращается в срочный, так и ситуаций, когда для уже срочного договора устанавливается новый период обязательств, то есть фактически продлевается действующий договор. КРОУ подчёркивает, что даже предоставление скидки не является основанием для установления новых обязательств.

Комиссия выявила практику, при которой предприятия электронных коммуникаций, уведомляя об изменениях договора, устанавливают новый срок договора и предусматривают санкции за его досрочное расторжение. Такой подход не соответствует целям нормативного регулирования, поскольку ограничивает возможность потребителя свободно выбирать и менять поставщика услуг.

Если договор на оказание электронных коммуникационных услуг является бессрочным, предприятие не может в одностороннем порядке превратить его в срочный, устанавливая новые обязательства или санкции за досрочное расторжение, отметил директор департамента электронных коммуникаций и почты КРОУ Иварс Тауниньш.

Если же договор изначально заключён на определённый срок, то по истечении этого срока, который не может превышать 24 месяцев, конечный пользователь имеет право в любое время расторгнуть договор без штрафных санкций, подчеркнул Тауниньш. Предприятие может предложить более выгодные условия, предусматривающие обязательства на определённый срок, однако они могут вступить в силу только при явном согласии пользователя при заключении нового договора.

Поэтому КРОУ призывает жителей внимательно знакомиться как с условиями договора перед его заключением, так и с последующими изменениями, и при необходимости использовать своё право отказаться от них или расторгнуть договор без штрафа, пояснил Тауниньш.

КРОУ подчёркивает, что изменениями договора нельзя менять его вид с бессрочного на срочный. Также ранее заключённый срочный договор нельзя автоматически продлить на новый срок с установлением новых обязательств без согласия потребителя.

Новые обязательства по договору могут вступить в силу только при явном и осознанном согласии потребителя. До заключения договора предприятие обязано предоставить потребителю ясную информацию об условиях, включая срок договора, порядок его расторжения и возможные финансовые обязательства. Потребитель также должен получить краткое содержание договора.

В то же время КРОУ отмечает, что предприятия имеют право изменять отдельные условия договора, например цену, если потребитель уведомлён об этом как минимум за месяц. Если потребитель не согласен с такими изменениями, он имеет право расторгнуть договор без штрафа.

КРОУ регулирует общественные услуги в сферах энергетики, водоснабжения, электронных коммуникаций, почтовых услуг, депозитной упаковки и управления бытовыми отходами.