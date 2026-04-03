Суд Франции постановил экстрадировать в Литву бывшего совладельца банков «Snoras» и «Latvijas krājbanka», гражданина России Владимира Антонова, сообщил его адвокат, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Адвокат Антонова Анри Эрмене заявил, что его клиент обжалует решение суда.

Суд "очевидно не принял во внимание реальный риск для жизни господина Антонова в Восточной Европе", — сказал адвокат агентству AFP.

Антонов был задержан в декабре в регионе Бретань во Франции. Генеральная прокуратура Литвы выдала европейский ордер на его арест 9 декабря.

В ноябре 2024 года Вильнюсский окружной суд заочно приговорил гражданина России Антонова и бывшего генерального директора «Snoras», гражданина Литвы Раймондаса Баранаускаса к 10,5 годам лишения свободы за присвоение средств банка в особо крупном размере. Местонахождение Баранаускаса неизвестно.

Адвокаты Антонова и Баранаускаса обжаловали приговор. Ожидается, что апелляции начнёт рассматривать Апелляционный суд Литвы в апреле.

Уголовное дело Генеральная прокуратура передала в суд в 2019 году после семи лет досудебного расследования.

Антонов и Баранаускас были приговорены к лишению свободы за восемь умышленных преступлений. Антонов также признан главным организатором преступлений.

Суд установил, что они присвоили имущество примерно на 509 миллионов евро, нанесли ущерб банку «Snoras» и его кредиторам примерно на 460 миллионов евро, а также присвоили ещё 14,5 миллиона евро.

Назначенные наказания соответствовали требованиям прокуратуры.

Антонову и Баранаускасу были предъявлены обвинения в хищении активов банка «Snoras» в особо крупном размере, присвоении, преднамеренном банкротстве, легализации преступных доходов, мошенничестве с бухгалтерскими данными банка, злоупотреблении служебными полномочиями и подделке документов.

Суд признал их виновными по всем предъявленным обвинениям.

В 2015 году суды Великобритании постановили экстрадировать Антонова и Баранаускаса в Литву, где они тогда проживали в Лондоне, однако они уехали в Россию. Адвокат Антонова заявил, что тот покинул Великобританию, опасаясь за свою жизнь.

Готовясь к заочному суду над Антоновым и Баранаускасом, литовские прокуроры в марте 2018 года уведомили Генеральную прокуратуру России о предъявленных обвинениях, однако Россия отказалась их выдать.

Правительство Литвы национализировало банк «Snoras» и приостановило его деятельность в ноябре 2011 года из-за опасений по поводу состояния банка. Позднее было возбуждено дело о банкротстве. В «Latvijas krājbanka» вскоре после этого также была выявлена недостача примерно в 100 миллионов латов (140 миллионов евро), и в декабре 2011 года Рижский окружной суд признал банк неплатёжеспособным.