Согласно последним данным «Eurostat», различия в уровне зарплат между европейскими странами остаются значительными: самые высокие чистые почасовые зарплаты — в Люксембурге, тогда как Латвия по-прежнему входит в число стран с самыми низкими доходами.

В то же время в Восточной Европе наблюдается быстрый рост зарплат, постепенно сокращающий разрыв с Западной Европой, пишет tv3.lv со ссылкой на «Euronews».

Согласно данным «Eurostat», самая высокая средняя чистая почасовая зарплата (так называемая «на руки») в Европе — в Люксембурге и составляет 49,7 евро. Далее следуют Исландия (47,0 евро), Норвегия (45,8 евро) и Дания (44,7 евро).

На противоположном конце находятся Болгария с 10,5 евро в час, а также Латвия и Румыния — в обеих странах в среднем по 12,9 евро в час. Для сравнения: в Эстонии почасовая зарплата достигает 15,7 евро, а в Литве — 16,9 евро.

Самый быстрый рост зарплат — в Восточной Европе

Хотя уровень зарплат в Восточной Европе остаётся ниже, темпы роста значительны. В период с 2021 по 2025 год:

в Болгарии чистые зарплаты выросли на 69,4%;

в Польше — на 66%;

в Румынии — на 61,3%.

Также в Хорватии, Литве и Венгрии зарплаты увеличились более чем на 50%.

В то же время в странах Северной Европы и некоторых государствах Западной Европы рост был значительно более умеренным. В Норвегии зарплаты выросли лишь на 5,5%, в Швеции — на 6,1%, а в Италии — на 10,6%. В Германии, Франции и Испании рост также оказался ниже среднего по Европейскому союзу (20%).

Налоговая нагрузка существенно различается

Стоимость труда в Европе формируется не только за счёт зарплаты, но и за счёт социальных взносов и других связанных с работой расходов. В среднем около четверти всех затрат на рабочую силу составляют не связанные напрямую с зарплатой расходы.

«Eurostat» отмечает, что:

во Франции и Швеции такие расходы достигают 32%;

в Словакии — 29%;

в Румынии, Литве и на Мальте они практически незначительны.

В Латвии такие расходы составляют около 21% от стоимости труда, в Эстонии — 25,6%, а в Литве — лишь 5,5%.

При этом в Испании и Италии налоги на труд выше среднего уровня ЕС, хотя чистые зарплаты там ниже среднего.

Самые высокие затраты на рабочую силу — в Люксембурге

Если учитывать общую стоимость труда (зарплата плюс налоги), лидером также остаётся Люксембург — работодатели платят около 57 евро в час за одного работника.

Для сравнения:

в Дании расходы примерно на 5 евро ниже;

в Нидерландах — почти на 10 евро меньше.

Самые низкие затраты — в Болгарии (около 12 евро в час) и в Венгрии (чуть более 15 евро).

Общие расходы продолжают расти

По данным «Eurostat», в 2025 году стоимость труда в Европейском союзе выросла на 4,1%, а в еврозоне — на 3,8%.

Исключением стала Мальта, где расходы немного снизились (–0,5%). Наибольший рост зафиксирован: