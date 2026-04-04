Согласно последним данным «Eurostat», различия в уровне зарплат между европейскими странами остаются значительными: самые высокие чистые почасовые зарплаты — в Люксембурге, тогда как Латвия по-прежнему входит в число стран с самыми низкими доходами.
В то же время в Восточной Европе наблюдается быстрый рост зарплат, постепенно сокращающий разрыв с Западной Европой, пишет tv3.lv со ссылкой на «Euronews».
Согласно данным «Eurostat», самая высокая средняя чистая почасовая зарплата (так называемая «на руки») в Европе — в Люксембурге и составляет 49,7 евро. Далее следуют Исландия (47,0 евро), Норвегия (45,8 евро) и Дания (44,7 евро).
На противоположном конце находятся Болгария с 10,5 евро в час, а также Латвия и Румыния — в обеих странах в среднем по 12,9 евро в час. Для сравнения: в Эстонии почасовая зарплата достигает 15,7 евро, а в Литве — 16,9 евро.
Самый быстрый рост зарплат — в Восточной Европе
Хотя уровень зарплат в Восточной Европе остаётся ниже, темпы роста значительны. В период с 2021 по 2025 год:
- в Болгарии чистые зарплаты выросли на 69,4%;
- в Польше — на 66%;
- в Румынии — на 61,3%.
Также в Хорватии, Литве и Венгрии зарплаты увеличились более чем на 50%.
В то же время в странах Северной Европы и некоторых государствах Западной Европы рост был значительно более умеренным. В Норвегии зарплаты выросли лишь на 5,5%, в Швеции — на 6,1%, а в Италии — на 10,6%. В Германии, Франции и Испании рост также оказался ниже среднего по Европейскому союзу (20%).
Налоговая нагрузка существенно различается
Стоимость труда в Европе формируется не только за счёт зарплаты, но и за счёт социальных взносов и других связанных с работой расходов. В среднем около четверти всех затрат на рабочую силу составляют не связанные напрямую с зарплатой расходы.
«Eurostat» отмечает, что:
- во Франции и Швеции такие расходы достигают 32%;
- в Словакии — 29%;
- в Румынии, Литве и на Мальте они практически незначительны.
В Латвии такие расходы составляют около 21% от стоимости труда, в Эстонии — 25,6%, а в Литве — лишь 5,5%.
При этом в Испании и Италии налоги на труд выше среднего уровня ЕС, хотя чистые зарплаты там ниже среднего.
Самые высокие затраты на рабочую силу — в Люксембурге
Если учитывать общую стоимость труда (зарплата плюс налоги), лидером также остаётся Люксембург — работодатели платят около 57 евро в час за одного работника.
Для сравнения:
- в Дании расходы примерно на 5 евро ниже;
- в Нидерландах — почти на 10 евро меньше.
Самые низкие затраты — в Болгарии (около 12 евро в час) и в Венгрии (чуть более 15 евро).
Общие расходы продолжают расти
По данным «Eurostat», в 2025 году стоимость труда в Европейском союзе выросла на 4,1%, а в еврозоне — на 3,8%.
Исключением стала Мальта, где расходы немного снизились (–0,5%). Наибольший рост зафиксирован:
- в Болгарии (+13,1%);
- в Хорватии (+11,6%);
- в Словении (+9,3%).
