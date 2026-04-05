Экономическое положение Аргентины стремительно ухудшается

Бизнес
Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хавьеру Милею не удалось остановить спад.

Хавьеру Милею не удалось остановить спад.

Промышленность падает повсеместно, особенно пищевая.

В феврале экономическая активность рухнула на 2,9% по сравнению с прошлым годом и на 0,5% относительно января (в десезонной оценке). За два месяца года экономика сократилась на 1,9%.

Такие данные приводит аналитический отчёт Ferreres y Asociados, описывающий старт 2026 года как «зигзагообразное восстановление». Твёрдый подъём января сменился резким торможением во втором месяце.

Растущие сырьевые сектора не компенсируют кризис в промышленности и потреблении. Правительство радовалось январским «историческим максимумам», но февральские цифры отдаляют официальную цель роста в 5% за год.

Индекс промышленного производства (IPI) от консультантов показывает раскол: производство и занятость падают, тогда как отдельные отрасли выигрывают от политики властей. Промышленность сократилась на 7,9% (из-за падения помола и машиностроения), торговля — на 6,9% (слабый внутренний спрос из-за урезания доходов). Даже коммунальные услуги просели на 5,6% — меньше потребляют света, газа и воды на фоне обвала зарплат.

Промышленность падает повсеместно, особенно пищевая от низкого объёма переработки масел. «В ближайшие месяцы не ждём быстрого оживления — оно зависит от роста реальных доходов семей, которые пока на дне», — прогнозирует Ferreres.

Напротив, взлетели добыча (+12,6%, рекорд Vaca Muerta при спаде обычной нефтедобычи), финансы (+8,8%, спекуляции и рента) и сельское хозяйство (+6,7%, урожай +13% компенсировал спад скотоводства на 7,1%).

Строительство еле ползёт (+0,7%) из-за стопора госзаказов, бюджетных кризисов регионов и падения доходов. Транспорт и связь тоже буксуют.

По данным EMAE от Indec, январь радовал: +1,9% год к году, +0,4% месяц к месяцу. Но сравнение идёт с теми же тяжёлыми периодами текущего правления — это маскирует провал. Сравнение с 2023 годом показывает настоящую пропасть, отражая реальность семей и бизнеса.

#сельское хозяйство #кризис #торговля #финансы #строительство #промышленность #Аргентина #потребление #экономика
