SpaceX уже в июне может заработать 1 750 000 000 000 долларов

Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
Частный космос - дело прибыльное.

Частный космос - дело прибыльное.

Компанию веждут к крупнейшему размещению в истории, пишет Bloomberg.

SpaceX Илона Маска конфиденциально подала Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) заявку на проведение IPO, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это приближает компанию к крупнейшему размещению в истории, пишет Bloomberg. При конфиденциальной подаче заявки в SEC компания может получить ответ регулятора и внести изменения до публичного раскрытия информации. SpaceX собирается выйти на IPO уже в июне и рассчитывает на оценку в $1,75 трлн

SpaceX Илона Маска (№1 в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes, состояние, по данным Forbes Real-Time Billionaires на 1 апреля, — $824,3 млрд) конфиденциально подала Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на проведение IPO, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

При конфиденциальной подаче заявки в SEC компания может получить ответ регулятора и внести изменения до публичного раскрытия информации, поясняет Bloomberg. Детали размещения, в том числе количество акций и ценовой диапазон, станут известны из последующих документов.

Это приближает компанию к крупнейшему размещению в истории, пишет Bloomberg. Подача заявки позволит SpaceX выйти на IPO уже в июне, опередив OpenAI и Anthropic. Представитель SpaceX не ответил оперативно на запрос о комментарии. SpaceX может рассчитывать на оценку в $1,75 трлн в рамках первичного размещения акций, сообщили источники Bloomberg. Это превзойдет текущий рекорд IPO Saudi Aramco на $29 млрд в 2019 году.

По словам источников, SpaceX уже информирует потенциальных инвесторов о предстоящих встречах с руководством в апреле, на которых могут сообщить дополнительные детали.

В феврале SpaceX купила ИИ-стартап Маска xAI, объединенная компания оценивалась в $1,25 трлн. По оценке Bloomberg Intelligence, основную выручку SpaceX в размере около $20 млрд на 2026 год обеспечивают ракетные запуски и спутники Starlink, а xAI может принести менее $1 млрд.

Руководство SpaceX сообщило на встрече с инвесторами, что рассчитывает привлечь в ходе IPO около $75 млрд, писали Financial Times (FT) и Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. SpaceX планирует выйти на биржу в июне, чтобы приурочить это событие ко дню рождения Маска и соединению Юпитера и Венеры, писала FT.

