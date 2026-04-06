По данным Латвийской Ассоциации малых и средних предприятий (далее — МСП) за 2024 год, в Латвии насчитывается 114,4 тысячи МСП, что составляет 99,8% всех, работающих в стране предприятий. В них занято около 552 тысяч сотрудников (81% всех сотрудников, работающих на предприятиях). Латвийские МСП вносят в бюджет в виде налогов 7,4 миллиарда евро (то есть, 71% всех налоговых платежей).

Основа экономики

Львиная доля всех МСП приходится на микропредприятия с коллективами до 10 человек: такие «малыши» составляют почти 96% всех предприятий в Латвии, и благодаря им работой обеспечено около 42% населения страны, занятого на рынке труда в частном секторе. Таким образом, вклад МСП в благосостояние страны очевиден, и, по большому счету, «малые» и средние» могут с полным правом считаться основой латвийской экономики.

Казалось бы, государство должно создавать для МСП максимально благоприятные условия - чтобы множились, развивались, зарабатывали - и для себя, и для общества в целом. Но что происходит на самом деле? О том, в каком положении сегодня находится малый и средний бизнес, рассказывает эксперт.

Анна Озола, член правления Ассоциации малых и средних предприятий

На задворках

Во многих странах в отношении к бизнесу существует незыблемый принцип “Тhink small first” - «Сначала думайте о малых» (предприятиях). Это естественно: малые предприятия, принимая активнейшее участие в экономической жизни страны, гораздо меньше защищены от различных форс-мажоров и наиболее чувствительны к изменениям деловой среды. Они намного больше, чем крупные, страдают от чрезмерной бюрократии. Но стоит деловой среде улучшиться, они моментально расцветают и развиваются.

26 лет назад наша страна присоединилась к Европейской Хартии малых предприятий, признав тем самым важность роли малого бизнеса в экономике страны. Однако за последующие годы никакого заметного прогресса именно для МСП не произошло: государственная политика по-прежнему ориентирована на поддержку крупных компаний, тогда как интересы малого бизнеса остаются «на задворках».

«Микро» - значит, не важный?

Если сравнить сегодня положение крупного бизнеса и МСП, то разница просто разительная. Законы создаются в основном с расчётом на крупные компании, к тому же постоянно вносятся какие-то изменения и поправки. Но для малых предприятий, в отличие от крупных, слишком накладно содержать штат бухгалтеров и юристов для отслеживания этих все изменений!

Законы часто оказываются слишком сложными, противоречивыми и запутанными. Функции госучреждений дублируются, и предпринимателю зачастую трудно вообще понять, куда обращаться по тому или иному вопросу! Нам известны факты, когда даже сотрудники Службы госдоходов не всегда могли корректно проконсультировать предпринимателей, как применяется тот или иной закон в конкретном случае. А в случае ошибки «крайним» оказывается именно малый предприниматель…

Есть серьёзные вопросы по поводу справедливости в отношении распределения поддержки. Например, крупные предприятия получают государственную помощь, — малый же бизнес остаётся без поддержки. Наглядный пример, совсем свежий и получивший широкую огласку в СМИ: так называемый «скандал лесопромышленников», когда выяснилось, что государственная помощь была предоставлена ​​необоснованно.

При этом именно малые предприятия обеспечивают около 70% налоговых поступлений, а крупные — около 30%. Ситуация явно не сбалансирована, и это необходимо менять.

И, наконец, контроль и наказания для МСП гораздо тщательнее и строже, в то время как крупные компании порой накапливают многомиллионные налоговые долги, которые затем списываются. Это создаёт ощущение огромной несправедливости.

Почему уходят «в тень»?

К сожалению, мы часто сталкиваемся с таким нарративом во властных структурах, что, дескать, средние и особенно малые предприниматели сплошь жулики, которые только и норовят уклониться от уплаты налогов.

Отвечу так: да, проблема «теневой экономики» действительно существует. Но одна из главных причин как раз и заключается в том, что очень многие предприниматели из среды МСП не понимают сложных законов и требований, а даже если понимают - выполнять это все слишком трудно. Будь законы и правила проще и понятнее, предприниматели лучше их соблюдали и чаще выходили бы из «серой зоны». Не говоря уже о том, что налоги должны быть соразмерными возможностям малого бизнеса, — а это тоже не так.

Из балласта — в ресурс

В Латвии, как и в Европе в целом, дефицит работников - одна из актуальных проблем. Отсюда разговоры и о повышение пенсионного возраста, и о необходимости привлекать работников из-за рубежа.

Но в Латвии есть немалый трудовой ресурс - работоспособные пенсионеры, люди с инвалидностью, домохозяйки, учащиеся, которые могли бы работать на неполную ставку и т. д. Если бы на рынке труда для них были созданы благоприятные и выгодные условия, то вместе с хорошо продуманной иммиграционной политикой, возможно, удалось бы увеличить число занятых в стране до 950 тысяч человек, что для Латвии весьма ощутимо.

В разработке государственной политики по улучшению ситуации на рынке труда участвовали несколько министерств. Работай они более качественно и слаженно, принимая решения своевременно, ситуация намного изменилась бы к лучшему. Но за 4 (!) года они так и не смогли договориться между собой. Результат — налицо.

Причины отставания

Очень острый для Латвии вопрос — госаппарат - его численность, эффективность и качество работы.

Проблем здесь несколько. Во-первых, численность госаппарата необоснованно велика и создает непомерную нагрузку на бюджет. Во-вторых, внутри госструктур наблюдается недостаток доверия; следствие - чрезмерный контроль всего и вся. А это - излишние процедуры и ненужный расход времени и человеческих ресурсов. Мы считаем, что:

работу госструктур необходимо оптимизировать, их численность сократить и часть работников направить в частный сектор: это позволило бы значительно снизить государственные расходы и сделать систему гораздо более эффективной и ответственной.

В системе государственного управления должно быть как можно больше специалистов с опытом работы в частном секторе — не менее пяти лет в бизнесе. Они гораздо лучше понимают реальные проблемы предпринимателей, — в отличие от сегодняшних чиновников, которые, независимо от качества своей работы, привыкли гарантированно получать зарплату и прочие социальные бонусы, часто вообще не понимая, откуда на все это берутся деньги.

Необходимо изменить сам подход в государстве к бизнесу. Центральной фигурой экономической системы страны должен стать именно предприниматель. А государственные услуги должны организовываться с учётом потребностей бизнеса и текущих событий, а не традиционных административных блоков (например, открытие бизнеса, его закрытие, уплата налогов).

Например, в Эстонии, создана сервисная платформа, основанная на жизненных событиях людей: она поддерживает пользователей в различные важные для них моменты - заключение брака, рождение ребенка, принятие на себя обязанностей по обеспечению национальной обороны или поиск финансирования для своего бизнеса. То есть, сверхзадача - не контроль и наказание, а помощь и поощрение. Такой подход значительно облегчает взаимодействие предпринимателя с государством.

У нас же диалог с политиками и государственными учреждениями вроде бы существует, но на практике он редко приводит к реальным решениям. И в этом кроется одна из главных причин экономического отставания Латвии на фоне наших соседей.