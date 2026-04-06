В центре Каира, где кафе обычно полны посетителей всю ночь, а поток машин не стихает почти до рассвета, улицы теперь пустеют заметно раньше обычного. Сразу после вечерней молитвы владельцы магазинов опускают ставни, а длинные проспекты, которые еще недавно ярко освещались, теперь погружаются в полумрак из-за сокращения уличного освещения.

Для египетской столицы, славившейся своей ночной жизнью это весьма непривычная картина. По распоряжению властей заведения теперь должны закрываться раньше, чтобы сократить потребление электроэнергии. Причина тому – американо-израильская война против Ирана, усложнившая доступ к энергоносителям.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил в этом месяце, что расходы страны на импорт энергии выросли более чем вдвое с начала войны. Из-за этого правительство было вынуждено поднять цены на топливо, увеличить стоимость проезда в общественном транспорте и замедлить работу над рядом государственных проектов, чтобы снизить нагрузку на бюджет.

Положение, в котором оказался Египет, усугубляется тем, что значительная часть социальной жизни и торговли в этой стране приходятся именно на темное время суток.

«Как только заканчивается последняя молитва дня, Каир буквально преображается, у города появляется особая атмосфера», – говорит владелец кафе в престижном районе Маади Сайед Заама. Теперь, однако, картина куда более печальная, замечает он: «Просто посмотрите вокруг – улицы теперь выглядят почти так же, как во время пандемии».

К девяти вечера его кафе уже заметно пустеет, хотя раньше посетители засиживались здесь до глубокой ночи. «У каирцев вся жизнь проходит в кафе, – говорит Заама. – Здесь люди работают, встречаются, обсуждают дела, строят отношения».

Война также усилила нагрузку на страну, где и без того сохраняются проблемы со слабой валютой и высоким госдолгом. Подорожание топлива подстегивает и инфляцию. Сейчас годовая инфляция в Египте превышает 13 %, хотя это заметно ниже рекордного уровня сентября 2023 года, когда она доходила до 38 %.

Многие компании уже сокращают рабочий день, чтобы экономить электроэнергию. В кафе Заамы сотрудников перевели на чередующийся график.

«Сейчас как минимум половина работников один день сидят дома, а на следующий выходят на смену», – говорит он.

Тяжело приходится кинотеатрам, свадебным залам и спортивным клубам. Так, в одном из спортзалов южного района Маади часть клиентов отказалась от абонементов из-за урезанного графика: когда спортзал закрывается, многие посетители только заканчивают работать.

«Мы потеряли часть клиентов», – рассказал менеджер по продажам Самех Мохамед, отметив, однако, что плата за электричество снизилась.

Хусейн Галаль, который держит магазин аксессуаров, говорит, что выручка резко сократилась, тогда как расходы остались прежними. «Если раньше в день можно было заработать тысячу египетских фунтов (18,3 доллара США), то теперь хорошо, если получится пятьсот», – говорит он.

Несмотря на тяжелое положение, власти стараются действовать осторожно, опасаясь навредить туризму, – одному из главных источников валютных поступлений для Египта. В 2025/26 финансовом году доходы от туризма составили 17,1 млрд долларов. Поэтому новые ограничения затронули туристические кварталы в куда меньшей степени.

Министерство туризма Египта сообщило, что из-за нестабильности в регионе уже наблюдается «относительное замедление» бронирований на ближайший период, хотя власти стараются не допустить массового спада привлекательности страны.