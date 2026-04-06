В Румынии начинают согласовывать предложение о повышении стоимости проезда в городском транспорте столицы Бухареста сразу на 40%. Об этом сообщает Digi24.

Компания-оператор метро Бухареста Metrorex выступила с предложением повышения стоимости проезда с 1 мая примерно на 40%, соответствующие тарифы уже появились в проекте распоряжения Министерства транспорта и инфраструктуры.

Согласно проекту, проезд в метрополитене по разовому билету в одну сторону подорожает с 4,5 леев до 6,5 леев (с 0,88 евро до 1,27 евро), "суточный" – с 11 до 16 леев (с 2,16 до 3,14 евро). Месячный проездной подорожает с 90 леев до 126 леев (с 17,65 до 24,71 евро).

В Metrorex рассчитывают благодаря повышению тарифа увеличить ежемесячную прибыль более чем на 10 млн леев (около 2 млн евро).

Последний раз перед этим тарифы в городском транспорте Бухареста выросли в январе 2025 года, также примерно на 40%.

